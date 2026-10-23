Cebolinha em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Cebolinha em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 23/10/2026 13:51

O atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, tem seu futuro indefinido em relação a próxima temporada. Com contrato com o Santos até dezembro, o jogador interessa ao Peixe, mas sua permanência pode depender da continuidade de outro atleta santista. De acordo com informações da "ESPN", o futuro de Neymar pode definir o de Cebolinha.

Um dos fatores que o atacante estaria condicionando para aceitar uma renovação é a continuidade de Neymar. O camisa 10 também tem contrato com o Santos até o fim do ano e ainda não decidiu se irá seguir ou não no clube.

A chegada de Everton Cebolinha teve o dedo de Neymar. O atacante, que rescindiu com o Flamengo, recebeu uma ligação do camisa 10 antes de assinar. Além dele, Philippe Coutinho, que estava sem clube desde que deixou o Vasco, e Arthur, ex-Grêmio, também foram contratados pelo Peixe com o aval do craque. Os dois também só tem contrato até o fim do ano.

As contratações elevaram o nível do Santos, que lutava contra o rebaixamento, emplacou uma sequência de vitórias e agora luta pelas primeira colocações no Brasileiro. A classificação para a Libertadores pode também fortalecer o elenco do Peixe para a próxima temporada.

Neymar, de 34 anos, tem recebido sondagens de equipes dos Estados Unidos, porém, o atacante está feliz no Santos e o Peixe adota otimismo em relação a continuidade do camisa 10 na próxima temporada.

Um obstáculo é a questão política. O Santos vai passar por uma eleição no final do ano. O atual presidente, Marcelo Teixeira, ainda não indicou se concorrerá à reeleição ou se lançará um candidato da situação, enquanto a oposição já apresentou vários nomes. O cenário é de incerteza no Peixe.

O Santos é o quarto clube da carreira de Everton Cebolinha. Revelado pelo Grêmio, o atacante passou pelo Benfica, e depois chegou ao Flamengo em 2022. Depois de quatro temporadas e meia pelo Rubro-Negro, o atacante rescindiu seu contrato e acertou com o Peixe.

Na atual temporada, Everton Cebolinha entrou em campo pelo Flamengo em 25 jogos, anotou três gols e deu duas assistências. Pelo Santos, o atacante participou de quatro partidas e deu uma assistências com as cores do Peixe.