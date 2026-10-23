Memes! Torcedores rivais ironizaram eliminação do Flamengo - Reprodução / X

Memes! Torcedores rivais ironizaram eliminação do FlamengoReprodução / X

Publicado 23/10/2026 00:42

eliminação do Flamengo na semifinal da Libertadores depois de uma disputa emocionante nos pênaltis contra o Estudiantes, no Maracanã, fez os torcedores rivais não perderem tempo e utilizarem as redes sociais para publicarem memes ironizando a derrota do tetracampeão continental.

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Lucas Paquetá, Jorginho e Bruno Henrique, que desperdiçaram as cobranças foram alvos das principais gozações, assim como o técnico Leonardo Jardins. Os rivais também lembraram o goleiro Sofanov, do PSG, que foi herói do título dos franceses contra o Flamengo na final do Intercontinenal, no ano passado, que também foi decidida nos pênaltis.

O Flamengo não teve uma boa atuação nesta quinta-feira (22), no Maracanã, contra o Estudiantes. Mesmo com um jogador a mais desde o começo do segundo tempo, os cariocas não saíram do empate contra os argentinos. Na cobranças de pênalti, Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique desperdiçaram as suas cobranças e Muslera foi o grande herói da vitória argentina.

A classificação do Estudiantes foi a revanche do duelo do ano passado pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo avançou depois de vitória nos pênaltis na Argentina. No jogo de ida, os cariocas venceram e La Plata, os "hermanos" levaram a melhor. Porém, naquele ano brilhou a estreia de Rossi.

A final da Libertadores será entre o Estudiantes e o Palmeiras, que também se classificou depois de cobranças de pênaltis. O jogo irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu. Na última quarta-feira (21), o Fluminense derrotou o Alviverde por 1 a 0, em São Paulo, mas nas penalidades, o clube paulista levou a melhor e venceu por 5 a 3. Nonato foi o único atleta a não converter a sua cobrança.



Agora eliminado da Libertadores, o Flamengo volta todas as suas atenções para o Brasileiro, já que também foi eliminado da Copa do Brasil para o Vitória na quinta fase da competição. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, os cariocas tem 63% de chances, no site "Infobola". O Palmeiras em segundo tem 37%.

Faltam apenas sete jogos para o fim do Brasileiro e a vantagem do Rubro-Negro na liderança é de apenas um ponto. O Flamengo volta a jogar na próxima segunda-feira (26), no Maracanã, contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília). Depois, os cariocas tem mais três jogos no Rio contra: Vasco, Grêmio e Athletico-PR. Posteriormente enfrentam o Palmeiras, em São Paulo, no dia 22 de novembro, em jogo que pode ser decisivo para o título, sai novamente para encarar o Coritiba, no Paraná, e fecha sua participação na competição contra a Chapecoense, no Maracanã.