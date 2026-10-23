Provocação do Palmeiras ao Flamengo nas redes sociaisReprodução / X @Palmeiras
Depois do empate por 0 a 0 no Maracanã, os argentinos levaram a melhor sobre os cariocas nos pênaltis e avançaram. A ida também havia terminado sem gols.
A primeira publicação do clube paulista foi a previsão do tempo para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai (data e local da final). Há, inclusive, a velocidade do vento para o dia da decisão. “Que os bons ventos soprem novamente a nosso favor em Montevidéu. Bora pra final, #FamíliaPalmeiras!”, escreveu o Palmeiras.
A mensagem faz alusão à final da Libertadores de 2021, quando o Verdão superou o Flamengo na capital uruguaia. Na ocasião, alguns rubro-negros trataram o vento como um dos fatores que atrapalhou a propagação do som da torcida nas arquibancadas.
Mais uma provocação do Palmeiras
Briga no Campeonato Brasileiro
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Que os bons ventos soprem novamente a nosso favor em Montevidéu. Bora pra final, #FamíliaPalmeiras! https://t.co/bt2WK8t5KK— SE Palmeiras (@Palmeiras) October 23, 2026
Pode deixar, mas sempre com humildade! https://t.co/AFRvBVySYr— SE Palmeiras (@Palmeiras) October 23, 2026
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