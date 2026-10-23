Provocação do Palmeiras ao Flamengo nas redes sociaisReprodução / X @Palmeiras

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Theo Faria
O Palmeiras provocou o Flamengo nas redes sociais após a eliminação rubro-negra para o Estudiantes, quinta-feira (22), na semifinal da Libertadores. Classificado para a decisão, o Verdão aguardava o confronto para saber quem enfrentaria na briga pelo troféu do torneio continental.
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Depois do empate por 0 a 0 no Maracanã, os argentinos levaram a melhor sobre os cariocas nos pênaltis e avançaram. A ida também havia terminado sem gols.

A primeira publicação do clube paulista foi a previsão do tempo para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai (data e local da final). Há, inclusive, a velocidade do vento para o dia da decisão. “Que os bons ventos soprem novamente a nosso favor em Montevidéu. Bora pra final, #FamíliaPalmeiras!”, escreveu o Palmeiras.

A mensagem faz alusão à final da Libertadores de 2021, quando o Verdão superou o Flamengo na capital uruguaia. Na ocasião, alguns rubro-negros trataram o vento como um dos fatores que atrapalhou a propagação do som da torcida nas arquibancadas.
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Mais uma provocação do Palmeiras

O Palmeiras ainda usou uma publicação do próprio Flamengo para mandar outro recado. Em setembro, o Rubro-Negro postou “desfrutem” em alusão a uma declaração de Abel Ferreira depois do empate do Verdão com o Botafogo, no Campeonato Brasileiro. O clube paulista, então, fez questão de recuperar a frase e responder: “Pode deixar, mas sempre com humildade”.
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Briga no Campeonato Brasileiro

Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-Negro aparece na liderança, com 67. O Verdão, em segundo, tem 66. O próximo compromisso do time carioca será contra o Atlético-MG, segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Já a equipe paulista entrará em campo diante do Red Bull Bragantino, neste sábado (26), às 18h30, no Nubank Parque. Os dois jogos são pela 32ª rodada da competição nacional.
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