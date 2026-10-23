Muslera em ação pelo Estudiantes no duelo com o Flamengo, no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Muslera em ação pelo Estudiantes no duelo com o Flamengo, no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/10/2026 10:48 | Atualizado 23/10/2026 11:51

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Foram dois jogos zerados entre as equipes. Na disputa por penalidades, apenas Arrascaeta e Léo Pereira marcaram. Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, calando o Maracanã. Foram dois jogos zerados entre as equipes. Na disputa por penalidades, apenas Arrascaeta e Léo Pereira marcaram. Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, calando o Maracanã.

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"O futebol sempre te dá outra oportunidade. A gente mantém o foco e sabe o que é possível conseguir. Colocamos muita garra. Fizemos o jogo que precisávamos fazer", avaliou o arqueiro. "O futebol sempre te dá outra oportunidade. A gente mantém o foco e sabe o que é possível conseguir. Colocamos muita garra. Fizemos o jogo que precisávamos fazer", avaliou o arqueiro.

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"Nos pênaltis, o goleiro tem esse diferencial, e fico feliz por ter contribuído. Este grupo está sempre presente, assume a responsabilidade. É preciso encarar tanto os bons momentos quanto os não tão bons. É um orgulho", completou. "Nos pênaltis, o goleiro tem esse diferencial, e fico feliz por ter contribuído. Este grupo está sempre presente, assume a responsabilidade. É preciso encarar tanto os bons momentos quanto os não tão bons. É um orgulho", completou.

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A alegria do goleiro veio meses depois de ele ser apontado como um dos culpados pela eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo. Muslera falhou em diferentes momentos do Mundial. Contra a Espanha, no último jogo da fase de grupos, o arqueiro levou um frango em chute de Álex Baena, que passou entre suas mãos. Ele acabou substituído por Sergio Rochet no intervalo da partida. A alegria do goleiro veio meses depois de ele ser apontado como um dos culpados pela eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo. Muslera falhou em diferentes momentos do Mundial. Contra a Espanha, no último jogo da fase de grupos, o arqueiro levou um frango em chute de Álex Baena, que passou entre suas mãos. Ele acabou substituído por Sergio Rochet no intervalo da partida.