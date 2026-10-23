João Pedro é destaque do Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro é destaque do ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 23/10/2026 17:40

O atacante João Pedro, de 24 anos, vem sendo um dos principais destaques do Chelsea, desde o ano passado. No futebol inglês desde 2020, o jovem já está ambientado no país e também na Europa. Sua trajetória no esporte foi bem precoce, com apenas 17 anos, no Fluminense. Ao recordar do período curto em que foi profissional no Tricolor, o atleta dos Blues ressaltou a importância de Fernando Diniz na sua carreira.

"Na época de Fluminense, o Diniz... Ele tem esse jeito dele, né? Mas me ajudou bastante. Na época do Brighton, eu tive o Xisco, também o De Zerbi. Era da época do Watford, me ajudou bastante, me deu bastante confiança. Sempre acreditou que na frente eu poderia chegar num time grande. E aqui acho que está sendo o Xabi, que me dá bastante confiança também", disse em entrevista à "ESPN".

Na ocasião, Diniz estava em sua primeira passagem pelo Fluminense, que se encerraria naquele ano mesmo. O Tricolor ainda teve Oswaldo de Oliveira e Marcão no comando da equipe, que lutou contra o rebaixamento no Brasileiro.

João Pedro reencontrou o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes pelo Chelsea, no ano passado, e a situação acabou sendo triste para os tricolores. Ele decidiu a partida para os Blues, que venceram por 2 a 0. Ao recordar seu começo pelo clube londrino, o brasileiro admitiu que impacto inicial contribuiu para sua adaptação e também surpreendeu os dirigentes do Chelsea.

"(Europeus) se impressionaram, porque eu acho que eles não esperavam que seria tão difícil assim. Mas, antes de eu fechar com o Chelsea, eu assisti ao jogo contra o Flamengo. E aí, quando cheguei, o Andrey (Santos), que estava aqui na época, falou que os caras viram que o Flamengo estava forte", contou.

Na campanha do título do Mundial de Clubes, o Chelsea não passou somente pelo Fluminense, mas também pelo Palmeiras, que tinha Estêvão, atual companheiro de equipe de João Pedro. Porém, apesar do título, os ingleses foram derrotados na fase de grupos para o Flamengo. O atacante recordou a campanha e citou a impressão que os ingleses tiveram dos clubes do Brasil naquela competição.

"Contra o Palmeiras, se impressionaram com o Estevão. Contra o Flamengo eu não sei, porque eu não estava aqui ainda, mas acho que eles se impressionaram, sim. Acho que foi uma diferença muito grande", concluiu o atacante.