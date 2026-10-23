Foram quatro títulos seguidos de Libertadores, com o Flamengo que levantou o troféu em 2022 e 2025, o Fluminense, em 2023, e o Botafogo, em 2024. Mas agora, Palmeiras ou Estudiantes alcançará a Glória Eterna.
Ausente nessa festa carioca, o Vasco teve a chance de voltar a conquistar um título no continente após 26 anos, mas também ficou pelo caminho.
Como foi o domínio do Rio na Libertadores
O início da hegemonia carioca no principal torneio da América do Sul teve uma campanha invicta. Afinal, o Rubro-Negro teve cinco vitórias e um empate nos seis jogos da fase de grupos de 2022. E no mata-mata teve 100% de aproveitamento contra Tolima (Colômbia), com direito a 7 a 1, Corinthians, Vélez Sarsfield, com um 4 a 0, e Athletico-PR na final.
Na Libertadores seguinte, foi a vez do Tricolor fazer história com o título inédito. Aquele time marcante de Fernando Diniz, Gemán Cano e John Arias teve jogos memoráveis como o 5 a 1 no River Plate, na fase de grupos, e a virada no fim sobre o Internacional, na semifinal, além da vitória na prorrogação sobre o Boca Juniors, em pleno Maracanã.
Já na edição de 2024, foi o Botafogo quem teve a conquista inédita do torneio continental. A equipe comandada por Arthur Jorge que teve Marlon Freitas, Junior Santos, Tiquinho Soares como destaques passou por pré-Libertadores e sofreu na fase de grupos para se classificar. Mas no mata-mata, com muitos reforços, superou Palmeiras nas oitavas, São Paulo nos pênaltis, nas quartas, Peñarol, com um 5 a 0, e venceu o Atlético-MG mesmo jogando toda a final com um a menos, já que Gregore foi expulso com 29 segundos de jogo.
E em 2025, o Flamengo tornou-se o primeiro brasileiro tetracampeão, após uma fase de grupos decepcionante. O time de Filipe Luís teve Arrascaeta como grande maestro e passou fácil por Internacional, depois sofreu para passar por Estudiantes, nos pênaltis, e Racing, até vencer o Palmeiras na final com propriedade e dominando.
Clubes cariocas poderiam ter mais títulos nesses anos
O período atual era o mais vitorioso da história do futebol do Rio em competições internacionais. Nesses quatro anos, entretanto, também houve decepções que impediram um domínio ainda maior.
Afinal, com esses títulos da Libertadores, Botafogo, Flamengo e Fluminense também disputaramquatro Recopas. Apenas o Tricolor foi campeão, vencendo em 2024 a LDU.
Já o Rubro-Negro perdeu em 2023 para o Independiente del Valle, nos pênaltis, e em 2026para o Lanús, na prorrogação. E o Glorioso caiu em 2025 para o Racing.
Além disso, o desempenho dos cariocas na Copa Sul-Americana foi contrário da Libertadores. Desde 2022, apenas o Vasco foi tão longe, mas caiu na semifinal em pleno Maracanã para o Boca Juniors, ao perder por 3 a 1 mesmo tendo vencido na Argentina por 1 a 0. O Botafogo foi eliminado neste ano pelo Cienciano, nas oitavas.
Já na temporada passada, o Fluminense caiu nas quartas de final para o Lanús, enquanto o Cruz-Maltino não passou da 2ª fase. E em 2023, o Glorioso também ficou nas quartas, ao perder para o Defensa Y Justicia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.