Gabriel Medina foi vice-campeão da etapa de Peniche, em Portugal - Divulgação/WSL

Gabriel Medina foi vice-campeão da etapa de Peniche, em PortugalDivulgação/WSL

Publicado 23/10/2026 13:30

Gabriel Medina bateu na trave mais uma vez. Em uma bateria de altíssimo nível, Griffin Colapinto venceu o tricampeão mundial por 17.60 a 16.77, nesta sexta-feira (23), e conquistou o título da etapa de Peniche, em Portugal, da Liga Mundial de Surfe (WSL) . Com o resultado, o surfista americano ultrapassou o brasileiro no ranking e assumiu o terceiro lugar.

Foi o terceiro vice-campeonato de Gabriel Medina na temporada. O brasileiro também chegou à final em Margaret River e Fiji, quando foi derrotado pelo australiano George Pittar e pelo americano Cole Houshmand, respectivamente. Com isso, o tricampeão mundial segue sem vencer uma etapa do Circuito Mundial desde abril de 2023, quando venceu em Margaret River, na Austrália.

Na final em Peniche, Gabriel Medina e Griffin Colapinto protagonizaram uma disputa de altíssimo nível. O americano saiu na frente com uma ondas de 8.17 e 7.57, mas o brasileiro respondeu com notas de 8.20 e 7.67 para virar a bateria e assumir a liderança. Buscando dar fim ao jejum de vitórias, o tricampeão entubou uma onda e recebeu nota 8.57, ampliando a vantagem sobre o rival.

Nos últimos 15 minutos, Griffin Colapinto encontrou a onda perfeita para conseguir a virada. O americano conseguiu a maior nota do dia com 9.43, reassumiu a liderança e complicou a vida de Medina, que precisava de um 9.04 para conseguir a virada. O tricampeão mundial tentou, mas não encontrou a onda salvadora e ampliou o jejum sem vitórias no Circuito Mundial.

Com a vitória em Peniche, Griffin Colapinto subiu para o terceiro lugar no ranking com 43,695 pontos. Já Gabriel Medina soma 43,210 pontos e assumiu o quarto lugar, ultrapassando Miguel Pupo, com 42,770 pontos. Atual campeão mundial, Yago Dora lidera a temporada com 48,865 pontos, seguido de perto por Italo Ferreira, segundo colocado com 46,015.

Em 2026, a WSL adotou um novo formato. Com isso, o líder ao término das 12 etapas será consagrado como o grande campeão. Restam apenas duas etapas até o fim da temporada. A próxima prova acontecerá entre os dias 31 de outubro e 10 de novembro, na Filipinas, enquanto a última etapa acontecerá entre 8 e 20 de dezembro, em Pipeline, no Havaí.