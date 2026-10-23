Gabriel Medina foi vice-campeão da etapa de Peniche, em PortugalDivulgação/WSL
Gabriel Medina perde para americano na final da etapa de Peniche
Griffin Colapinto encontra o melhor tubo da decisão e consegue vitória de virada sobre o tricampeão mundial; Italo e Yago caem na semi
Manifestações na França causam adiamento de clássico entre PSG e Lyon
Protestos populares têm se mobilizado desde setembro; neste fim de semana, um evento da NFL também está marcado para acontecer em Paris
Confederação Asiática 'pula muro' e declara apoio a Infantino
Entidade havia feito duras críticas ao presidente da Fifa, mas mudou de ideia em meio aos preparativos para nova eleição
Diego Souza é suspenso por uso de licença falsa de treinador
Ex-jogador teve certificado retirado pela CBF, mas continuou no comando do Joinville; Agora, está impedido até de entrar em estádios
Vasco aprova venda de 90% da SAF a Marcos Lamacchia
Sócios do clube votaram nesta sexta-feira (23), de forma presencial, na Sede Náutica da Lagoa, Zona Sul do Rio, e on-line
Flamengo pede derrota do Estudiantes à Conmebol por escalação de Rojo
Rubro-Negro alega que o zagueiro entrou em campo indevidamente; clube argentino tem até segunda-feira (25) para apresentar defesa
Jungle Fight 156: Fight do Milhão decide prêmios neste sábado com transmissão da Globo
Finais feminina e masculina serão as atrações no Ginásio do Ibirapuera, São Paulo; ingressos são gratuitos mediante a doação de 1 kg de alimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.