Jogadores do Estudiantes comemoram classificação sobre o Flamengo, no Maracanã - Mauro Pimentel / AFP

Jogadores do Estudiantes comemoram classificação sobre o Flamengo, no MaracanãMauro Pimentel / AFP

Publicado 23/10/2026 18:00

O Maracanã viveu uma semana trágica para o futebol carioca. As semifinais da Libertadores e Sul-Americana terminaram com eliminação dos três clubes, em uma sequência de resultados frustrantes: o Fluminense perdeu para o Palmeiras no jogo de ida, enquanto o Vasco foi eliminado na terça-feira (20) e o Flamengo nesta última quinta (22).

Antes dos confrontos decisivos, o Maracanã esteve no centro de uma disputa envolvendo Vasco, Flamengo e Fluminense. O Cruz-Maltino levou a batalha para a Justiça para conseguir exercer o direito de mandar o jogo contra o Boca Juniors, da Argentina, no estádio. Após a liberação, porém, acabou eliminado diante de mais de 60 mil presentes com a derrota por 3 a 1.

Depois de vencer por 1 a 0 na temida Bombonera, na Argentina, o Vasco chegou ao Rio de Janeiro com vantagem e a expectativa de garantir uma vaga na decisão continental, o que encerraria um jejum de 26 anos sem disputar uma decisão continental. Porém, o Boca Juniors venceu por 3 a 1 , marcando o gol decisivo aos 43 minutos do segundo tempo, em falha do goleiro Léo Jardim.

Dois dias depois, foi a vez de o Flamengo entrar em campo no estádio para decidir uma vaga na final da Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o Rubro-Negro precisava de uma vitória simples para avançar diretamente à decisão. Porém, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim não conseguiu se impor e se complicou.

Apesar de jogar em casa e contar com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Flamengo teve dificuldades para criar. Com isso, o novo empate por 0 a 0 levou a disputa para os pênaltis. O goleiro Muslera foi decisivo ao defender as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, e garantir a classificação do Estudiantes à final contra o Palmeiras.

A sequência negativa havia começado no último dia 14, quando o Fluminense recebeu o Palmeiras pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã e ficou em desvantagem para a partida decisiva em São Paulo. Na volta, o time carioca conseguiu vencer por 1 a 0 e igualar o placar agregado . Porém, perdeu nos pênaltis e foi eliminado.

Maracanã não costuma dar sorte em momentos decisivos

A eliminação do Flamengo na semifinal da Libertadores não foi o único momento ruim no Maracanã em 2026. Em fevereiro, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Lanús, da Argentina, por 3 a 2, e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Vale lembrar que eles já haviam perdido outra Recopa dentro do estádio, em 2023, quando foi superado pelo Independiente del Valle, do Equador, nos pênaltis.

Embora tenha conquistado o título da Libertadores em 2023 sobre o Boca Juniors e o da Recopa Sul-Americana em 2024 sobre a LDU, o Fluminense também já sofreu com a "maldição" do Maracanã. Entre 2008 e 2009, o Tricolor das Laranjeiras foi vice-campeão da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente, ambos para a LDU.

Nem só os clubes sofreram com a "maldição". A seleção brasileira também já sofreu (e muito). Em 1950, a derrota para o Uruguai que custou o título da Copa do Mundo foi o primeiro "Maracanazo" da história e marcou uma geração. Já em 2021, a equipe comandada pelo técnico Tite e liderada por Neymar perdeu a Copa América para a Argentina de Messi — que na época ainda não tinha títulos pela albiceleste.