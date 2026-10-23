Bruno Guimarães em campo pelo ArsenalDivulgação / Arsenal
Bruno Guimarães disse ter tido insônia depois de deixar o Newcastle
Jogador, de 28 anos, foi contrato pelo Arsenal por cerca de R$ 478,5 milhões fixos para atual temporada no Velho Continente
Bruno Guimarães disse ter tido insônia depois de deixar o Newcastle
Jogador, de 28 anos, foi contrato pelo Arsenal por cerca de R$ 478,5 milhões fixos para atual temporada no Velho Continente
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