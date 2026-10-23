Bruno Guimarães em campo pelo ArsenalDivulgação / Arsenal

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Contratado pelo Arsenal para a atual temporada europeia, o meia Bruno Guimarães, de 28 anos, defendeu o Newcastle por cerca de quatro anos e meio. Embora, o jogador da seleção brasileira tenha ficado feliz com a oportunidade no Gunners, ele revelou que passou noites sem dormir porque sua despedida do ex-clube não foi fácil.
Leia mais: Gabriel Medina perde para americano na final da etapa de Peniche
"Nunca me senti tão amado como me senti no Newcastle. Espero poder ter o mesmo amor aqui no Arsenal. Tive tantas noites sem dormir… não foi nada fácil para mim deixar o Newcastle, a conexão lá era especial. Sempre serei grato", afirmou em entrevista ao jornal inglês "The Sun".
Leia mais: Futebol carioca perde hegemonia na Libertadores após quatro anos
Em julho de 2026, o Arsenal pagou um total de 70 milhões de libras fixos (cerca de R$ 478,5 milhões), com mais 10 milhões de libras (cerca de R$ 68,5 milhões) em metas e bônus por objetivos, totalizando até 80 milhões de libras (aproximadamente R$ 547 milhões) para tirar Bruno Guimarães contra o Newcastle.
Leia mais: Permanência de Neymar pode ser trunfo para Santos renovar com ex-Fla
O brasileiro anotou seu primeiro gol com a camisa do clube londrino na vitória sobre o Leeds United por 2 a 1, em partida pelo Campeonato Inglês, no último dia 10. Ele celebrou o momento especial que viveu no Emirates Stadium.
"Primeiro gol no Emirates é muito especial. Poder dividir a minha alegria junto aos torcedores foi uma sensação única. Tenho certeza que a caminhada será de muitos momentos de alegria. Agradecer aos fãs por todo o carinho e suporte que têm me dado desde a minha chegada", afirmou.
Bruno Guimarães ainda não assumiu a posição de titular do Arsenal. Em algumas partidas, o brasileiro é colocado no banco de reservas por Arteta, em outras ele é escalado como titular.
"Quanto à briga por posição, em um clube do nível do Arsenal, todos do elenco precisam estar envolvidos e como parte importante do elenco. Essa competição interna que nos fará atingir nossos objetivos. É apenas o começo da temporada e precisamos nos manter focados", disse o meia.
Bruno Guimarães fez parte do elenco da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Reserva no Catar, ele foi titular nos Estados Unidos e destaque na primeira fase da competição. Porém, o meia perdeu uma penalidade no jogo contra a Noruega, nas oitavas de final, e o Brasil acabou sendo eliminado. Apesar disso, o meia é um dos remanescentes que vem sendo convocado por Ancelotti depois do torneio.