Neto debochou a eliminação do Flamengo - Reprodução/Band

Neto debochou a eliminação do FlamengoReprodução/Band

Publicado 23/10/2026 15:10 | Atualizado 23/10/2026 15:39

O apresentador da Band, Neto, debochou da eliminação do Flamengo na semifinal da Libertadores depois de derrota nas penalidades para o Estudiantes, no Maracanã, na última quinta-feira (22). O ídolo do Corinthians ironizou Lucas Paquetá, que perdeu uma cobrança, e afirmou que o Vasco é um clube maior que o Rubro-Negro.

"Aí pra vocês da dancinha do Paquetá! Vocês do Flamengo acham que são maiores do que tudo. Vocês tiraram sarro do Palmeiras, lembra? 'Desfrutem'. Olha que coisa mais ridícula. Primeiro que vocês nem têm estádio! Como que a gente vai ganhar uma Copa do Mundo com Paquetá?", disse em participação no programa "Os Donos da Bola".

Neto também aproveitou para ironizar o fato de que o Flamengo só conquistou o Carioca até o momento na temporada, e está eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Não foram vocês, flamenguistas, que xingaram a gente? Vocês gastaram R$ 2 bilhões e só ganharam o Carioca! A Taça Guanabara! Vocês são soberbos. O Vasco é muito maior do que vocês. Se vocês tivessem caído igual ao Vasco, vocês estariam na quinta divisão!", concluiu.

O Flamengo não teve uma boa atuação nesta quinta-feira (22), no Maracanã, contra o Estudiantes. Mesmo com um jogador a mais desde o começo do segundo tempo, os cariocas não saíram do empate contra os argentinos. Na cobranças de pênalti, Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique desperdiçaram as suas cobranças e Muslera foi o grande herói da vitória argentina.

A classificação do Estudiantes foi a revanche do duelo do ano passado pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo avançou depois de vitória nos pênaltis na Argentina. No jogo de ida, os cariocas venceram em La Plata, os "hermanos" levaram a melhor. Porém, naquele ano brilhou a estreia de Rossi.



A final da Libertadores será entre o Estudiantes e o Palmeiras, que também se classificou depois de cobranças de pênaltis. O jogo irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu. Na última quarta-feira (21), o Fluminense derrotou o Alviverde por 1 a 0, em São Paulo, mas nas penalidades, o clube paulista levou a melhor e venceu por 5 a 3. Nonato foi o único atleta a não converter a sua cobrança.



Agora eliminado da Libertadores, o Flamengo volta todas as suas atenções para o Brasileiro, já que também foi eliminado da Copa do Brasil para o Vitória na quinta fase da competição. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, os cariocas têm 63% de chances, no site "Infobola". O Palmeiras em segundo tem 37%.

Faltam apenas sete jogos para o fim do Brasileiro e a vantagem do Rubro-Negro na liderança é de apenas um ponto. O Flamengo volta a jogar na próxima segunda-feira (26), no Maracanã, contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília). Depois, os cariocas tem mais três jogos no Rio contra: Vasco, Grêmio e Athletico-PR. Posteriormente enfrentam o Palmeiras, em São Paulo, no dia 22 de novembro, em jogo que pode ser decisivo para o título, sai novamente para encarar o Coritiba, no Paraná, e fecha sua participação na competição contra a Chapecoense, no Maracanã.