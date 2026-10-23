Verón é ídolo e presidente do EstudiantesFoto: Juan Mabromata / AFP
"Obviamente que nós pensávamos (em chegar à final). Creio que o peso da história joga neste tipo de torneio. O Estudiantes, neste tipo de competição, muitas vezes esteve mal e viu a taça. Temos um bom elenco, uma ótima comissão técnica... Não é fácil manter certa regularidade, mas neste tipo de jogo nós não falhamos. Jogamos como se tem que jogar", afirmou Verón.
Como foi o duelo entre Flamengo x Estudiantes?
Sendo assim, em casa, o Rubro-Negro tentou pressionar os argentinos para abrir vantagem, mas sem sucesso. Mesmo com a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos do segundo tempo, o time carioca sofreu para criar oportunidades, e a definição da classificação foi para os pênaltis.
Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma cobrança, com Cetré.
"Falei muito com o Fernando (Muslera) depois e durante a Copa do Mundo. Sei que passou por um momento difícil. Nada como ter uma oportunidade a mais. Ele merecia isso. O tempo o deu a razão definitiva de mostrar o que é. Este é o futebol, terminar a carreira no mesmo lugar que iniciou. Tomara que podemos tê-lo por mais um ano, mas apoiaremos a decisão que ele tomar", completou.
Final da Libertadores
O Estudiantes retorna a campo na próxima segunda-feira (26), contra o Unión Santa Fe, em compromisso válido pela 14ª rodada do Campeonato Argentino. O duelo será às 19h (de Brasília), no Estádio 15 de Abril.
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