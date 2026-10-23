Verón é ídolo e presidente do Estudiantes - Foto: Juan Mabromata / AFP

Verón é ídolo e presidente do EstudiantesFoto: Juan Mabromata / AFP

Publicado 23/10/2026 15:45

3 a 2 nos pênaltis na última quinta-feira (22), no Maracanã. O ídolo e presidente do clube argentino, Juan Sebastián Verón, valorizou a trajetória da equipe e destacou a força do clube em competições continentais.



"Obviamente que nós pensávamos (em chegar à final). Creio que o peso da história joga neste tipo de torneio. O Estudiantes, neste tipo de competição, muitas vezes esteve mal e viu a taça. Temos um bom elenco, uma ótima comissão técnica... Não é fácil manter certa regularidade, mas neste tipo de jogo nós não falhamos. Jogamos como se tem que jogar", afirmou Verón. O Estudiantes garantiu vaga na final da Libertadores após eliminar o Flamengo pornos pênaltis na última quinta-feira (22), no Maracanã. O ídolo e presidente do clube argentino, Juan Sebastián Verón, valorizou a trajetória da equipe e destacou a força do clube em competições continentais."Obviamente que nós pensávamos (em chegar à final). Creio que o peso da história joga neste tipo de torneio. O Estudiantes, neste tipo de competição, muitas vezes esteve mal e viu a taça. Temos um bom elenco, uma ótima comissão técnica... Não é fácil manter certa regularidade, mas neste tipo de jogo nós não falhamos. Jogamos como se tem que jogar", afirmou Verón.

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Como foi o duelo entre Flamengo x Estudiantes?

O Flamengo teve atuação pouco inspirada no primeiro jogo, mas soube segurar o Estudiantes, que não conseguiu levar muito perigo durante os 90 minutos. Com o empate sem gols, bastava uma vitória simples no confronto de volta para avançar à decisão.



Sendo assim, em casa, o Rubro-Negro tentou pressionar os argentinos para abrir vantagem, mas sem sucesso. Mesmo com a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos do segundo tempo, o time carioca sofreu para criar oportunidades, e a definição da classificação foi para os pênaltis.

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Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma cobrança, com Cetré.



"Falei muito com o Fernando (Muslera) depois e durante a Copa do Mundo. Sei que passou por um momento difícil. Nada como ter uma oportunidade a mais. Ele merecia isso. O tempo o deu a razão definitiva de mostrar o que é. Este é o futebol, terminar a carreira no mesmo lugar que iniciou. Tomara que podemos tê-lo por mais um ano, mas apoiaremos a decisão que ele tomar", completou. Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma cobrança, com Cetré."Falei muito com o Fernando (Muslera) depois e durante a Copa do Mundo. Sei que passou por um momento difícil. Nada como ter uma oportunidade a mais. Ele merecia isso. O tempo o deu a razão definitiva de mostrar o que é. Este é o futebol, terminar a carreira no mesmo lugar que iniciou. Tomara que podemos tê-lo por mais um ano, mas apoiaremos a decisão que ele tomar", completou.

Final da Libertadores

Agora, o Estudiantes terá o Palmeiras pela frente na briga pelo troféu da Libertadores. A decisão acontecerá no dia 28 de novembro (um sábado), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A Conmebol ainda não definiu o horário do duelo.