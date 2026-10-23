Valverde (no chão) e Tchouaméni (de pé) em ação durante treino do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
"Não houve briga, ao contrário do que diziam. É verdade que acontecem coisas em um vestiário, mas nós nunca chegamos a brigar. Coisas acontecem em vestiários, pequenos atritos e coisas do tipo... é verdade que algo desagradável aconteceu", declarou.
O episódio ocorreu em 7 de maio, durante a rotina de treinamentos em Valdebebas. Após uma desavença, Valverde sofreu um traumatismo craniano e precisou ser levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. O caso ganhou repercussão internacional e levou o clube a abrir um procedimento disciplinar contra os dois atletas.
Tchouaméni diz que repercussão foi exagerada
"O único problema é que se trata do Real Madrid; qualquer coisinha acaba sendo exagerada e ganha muita atenção da mídia. É algo tão insignificante... outro dia, eu estava assistindo a um documentário sobre a NFL e vi que esse tipo de coisa acontece o tempo todo", afirmou.
Na sequência, Tchouaméni garantiu que a relação entre os companheiros está resolvida e que o ocorrido ficou no passado.
"No Real Madrid, tudo é amplificado. Mas está tudo bem entre nós. Não há problema algum. A vida segue", completou.
Real Madrid aplicou multa aos dois jogadores
O caso aconteceu em um período de tensão nos bastidores da equipe espanhola, que também lidava com outros episódios de desentendimento no elenco. Agora, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Barcelona neste domingo (25), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
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