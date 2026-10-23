Valverde (no chão) e Tchouaméni (de pé) em ação durante treino do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

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Bernardo Fonseca
Aurélien Tchouaméni deu sua versão sobre o desentendimento com Federico Valverde, ocorrido em maio deste ano, no Real Madrid. Em entrevista ao programa 'The Bridge', publicado no YouTube pelo canal 'ESN', o meio-campista francês negou a briga e afirmou que a repercussão do caso foi exagerada por envolver jogadores do clube espanhol.
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"Não houve briga, ao contrário do que diziam. É verdade que acontecem coisas em um vestiário, mas nós nunca chegamos a brigar. Coisas acontecem em vestiários, pequenos atritos e coisas do tipo... é verdade que algo desagradável aconteceu", declarou.

O episódio ocorreu em 7 de maio, durante a rotina de treinamentos em Valdebebas. Após uma desavença, Valverde sofreu um traumatismo craniano e precisou ser levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. O caso ganhou repercussão internacional e levou o clube a abrir um procedimento disciplinar contra os dois atletas.

Tchouaméni diz que repercussão foi exagerada

O francês também comparou a repercussão do episódio com situações semelhantes em outras modalidades. Para ele, a dimensão alcançada pela notícia tem relação direta com a exposição do Real Madrid.

"O único problema é que se trata do Real Madrid; qualquer coisinha acaba sendo exagerada e ganha muita atenção da mídia. É algo tão insignificante... outro dia, eu estava assistindo a um documentário sobre a NFL e vi que esse tipo de coisa acontece o tempo todo", afirmou.
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Na sequência, Tchouaméni garantiu que a relação entre os companheiros está resolvida e que o ocorrido ficou no passado.

"No Real Madrid, tudo é amplificado. Mas está tudo bem entre nós. Não há problema algum. A vida segue", completou.

Real Madrid aplicou multa aos dois jogadores

Após a abertura de um procedimento interno, os merengues anunciaram uma multa de 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões na cotação da época) para cada jogador. Na ocasião, os dois expressaram profundo arrependimento, pediram desculpas um ao outro e estenderam a retratação ao clube, aos companheiros de equipe, à comissão técnica e aos torcedores.
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O caso aconteceu em um período de tensão nos bastidores da equipe espanhola, que também lidava com outros episódios de desentendimento no elenco. Agora, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Barcelona neste domingo (25), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato