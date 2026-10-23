Charles Leclerc foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos. O piloto monegasco da Ferrari anotou o tempo de 1m36s052 e superou Max Verstappen, da Red Bull, por 0s084, e Lando Norris, da McLaren, por 0s245. Já o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que pode ser campeão no domingo (25), fez o quinto melhor tempo da atividade.
Após ter problemas nas últimas corridas, o brasileiro Gabriel Bortoleto apresentou um bom ritmo no primeiro treino do GP dos Estados Unidos. O piloto da Audi ficou nos boxes na parte inicial do treino, mas depois foi para a pista e anotou o oitavo melhor tempo com pneus duros. Depois de perder posições, o brasileiro colocou o macio e fez novamente o oitavo melhor tempo (1m36s995).
O GP dos Estados Unidos é a 18ª etapa do calendário da Fórmula 1 em 2026. A classificação será realizada neste sábado (24), às 18h (de Brasília), enquanto a corrida acontece no domingo (25), no Circuito das Américas. Para ser campeão neste fim de semana, Kimi Antonelli precisa vencer a corrida e torcer para George Russell ficar em 9º e Lewis Hamilton em 5º.
Classificação do primeiro treino livre:
Charles Leclerc (Ferrari) - 1m36s052 Max Verstappen (Red Bull) - 1m36s136 (+0s084) Lando Norris (McLaren) - 1m36s297 (+0s245) George Russell (Mercedes) - 1m36s378 (+0s326) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m36s533 (+0s481) Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m36s555 (+0s503) Oscar Piastri (McLaren) - 1m36s786 (+0s734) Gabriel Bortoleto (Audi) - 1m36s995 (+0s943) Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1m37s063 (+1s011) Liam Lawson (Racing Bulls) - 1m37s309 (+1s257) Oliver Bearman (Haas) - 1m37s665 (+1s613) Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m37s688 (+1s636) Lance Stroll (Aston Martin) - 1m37s783 (+1s731) Isack Hadjar (Red Bull) - 1m37s790 (+1s738) Pierre Gasly (Alpine) - 1m37s801 (+1s749) Esteban Ocon (Haas) - 1m37s896 (+1s844) Franco Colapinto (Alpine) - 1m38s121 (+2s069) Nico Hülkenberg (Audi) - 1m38s122 (+2s070) Carlos Sainz (Williams) - 1m38s846 (+2s794) Valtteri Bottas (Cadillac) - 1m39s053 (+3s001) Colton Herta (Cadillac) - 1m39s979 (+3s927) Alexander Albon (Williams) - sem tempo.
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