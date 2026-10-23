Leclerc liderou o primeiro treino livre no GP dos Estados Unidos - Giuseppe Cacace / AFP

Leclerc liderou o primeiro treino livre no GP dos Estados UnidosGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 23/10/2026 17:05 | Atualizado 23/10/2026 17:07

Charles Leclerc foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos. O piloto monegasco da Ferrari anotou o tempo de 1m36s052 e superou Max Verstappen, da Red Bull, por 0s084, e Lando Norris, da McLaren, por 0s245. Já o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que pode ser campeão no domingo (25), fez o quinto melhor tempo da atividade.

Após ter problemas nas últimas corridas, o brasileiro Gabriel Bortoleto apresentou um bom ritmo no primeiro treino do GP dos Estados Unidos. O piloto da Audi ficou nos boxes na parte inicial do treino, mas depois foi para a pista e anotou o oitavo melhor tempo com pneus duros. Depois de perder posições, o brasileiro colocou o macio e fez novamente o oitavo melhor tempo (1m36s995).

O GP dos Estados Unidos é a 18ª etapa do calendário da Fórmula 1 em 2026. A classificação será realizada neste sábado (24), às 18h (de Brasília), enquanto a corrida acontece no domingo (25), no Circuito das Américas. Para ser campeão neste fim de semana, Kimi Antonelli precisa vencer a corrida e torcer para George Russell ficar em 9º e Lewis Hamilton em 5º.

Classificação do primeiro treino livre:

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m36s052

Max Verstappen (Red Bull) - 1m36s136 (+0s084)

Lando Norris (McLaren) - 1m36s297 (+0s245)

George Russell (Mercedes) - 1m36s378 (+0s326)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m36s533 (+0s481)

Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m36s555 (+0s503)

Oscar Piastri (McLaren) - 1m36s786 (+0s734)

Gabriel Bortoleto (Audi) - 1m36s995 (+0s943)

Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1m37s063 (+1s011)

Liam Lawson (Racing Bulls) - 1m37s309 (+1s257)

Oliver Bearman (Haas) - 1m37s665 (+1s613)

Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m37s688 (+1s636)

Lance Stroll (Aston Martin) - 1m37s783 (+1s731)

Isack Hadjar (Red Bull) - 1m37s790 (+1s738)

Pierre Gasly (Alpine) - 1m37s801 (+1s749)

Esteban Ocon (Haas) - 1m37s896 (+1s844)

Franco Colapinto (Alpine) - 1m38s121 (+2s069)

Nico Hülkenberg (Audi) - 1m38s122 (+2s070)

Carlos Sainz (Williams) - 1m38s846 (+2s794)

Valtteri Bottas (Cadillac) - 1m39s053 (+3s001)

Colton Herta (Cadillac) - 1m39s979 (+3s927)

Alexander Albon (Williams) - sem tempo.