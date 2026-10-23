Torcida do Flamengo no MaracanãReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Consórcio identifica novos danos no Maracanã após derrota do Flamengo
Vistoria realizada durante as últimas horas contabilizou mais 67 cadeiras danificadas, sendo apenas nove no setor da torcida visitante
Joaquín Correa relembra passagem no Botafogo e lamenta poucas chances
Atacante argentino disputou 16 partidas pelo Glorioso em 2026 antes de rescindir contrato e acertar com o Estudiantes em agosto
Consórcio identifica novos danos no Maracanã após derrota do Flamengo
Vistoria realizada durante as últimas horas contabilizou mais 67 cadeiras danificadas, sendo apenas nove no setor da torcida visitante
Bruno Henrique se abre após queda do Flamengo: 'Sonho interrompido'
Camisa 27 admitiu nunca ter sentido algo parecido no Flamengo; ele foi um dos que desperdiçou pênalti na disputa contra o Estudiantes
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Presidente argentino também elogiou Muslera, decisivo na disputa por pênaltis, e projetou a possibilidade do goleiro continuar no clube.
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Recuperado de fratura no pé esquerdo, camisa 22 voltou aos treinos; duelo pela 32ª rodada está marcado para segunda-feira (26) no Maracanã
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