Torcida do Flamengo no MaracanãReginaldo Pimenta/Agência O Dia

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Rodrigo Souza
O Consórcio Fla-Flu identificou novos danos no Maracanã após a eliminação do Flamengo na semifinal da Libertadores. Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (23), a gestão responsável pela administração do estádio informou que a vistoria contabilizou mais 67 cadeiras danificadas, sendo apenas nove no setor destinado à torcida visitante, além de três papeleiras.
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Após empatar sem gols no jogo de ida, o Flamengo decidiu a vaga na final dentro de casa. Porém, nem mesmo com a vantagem numérica durante quase todo o segundo tempo, o Rubro-Negro evitou a nova igualdade por 0 a 0. Na decisão por pênaltis, o goleiro uruguaio Muslera brilhou e defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique para levar os argentinos à final.
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Os novos danos aumentou o prejuízo do Consórcio Fla-Flu com a manutenção. Na derrota do Vasco para o Boca Juniors por 3 a 1, na última terça (20), foram 489 cadeiras danificadas (sendo 47 no setor destinado à torcida visitante), além de oito vasos sanitários, dois bebedouros, duas torneiras, duas descargas, duas saboneteiras e oito corrimãos, entre outros itens. O prejuízo ultrapassou R$ 300 mil.
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Nos últimos dias, a concessionária tentou reparar todos os danos para assegurar as melhores condições operacionais do estádio para a partida entre Flamengo e Estudiantes, da Argentina. O curto intervalo entre os jogos, porém, impediu a conclusão integral dos reparos antes da abertura dos portões. A Fla-Flu Serviços também prometeu adotar as medidas cabíveis para assegurar o integral ressarcimento dos prejuízos.

Veja a nota oficial:

"A Fla-Flu Serviços informa que, seguindo o procedimento padrão executado após cada partida no estádio, a equipe de manutenção realizou a vistoria dos danos causados ao Maracanã após a partida entre Flamengo (BRA) e Estudiantes (ARG), disputada na última quinta-feira (22/10), pela Copa CONMEBOL Libertadores.
No total, foram contabilizadas 67 cadeiras danificadas, sendo nove no setor destinado à torcida visitante, além de três papeleiras.
Por fim, a Fla-Flu Serviços reafirma seu compromisso com a preservação, a conservação e a integridade do Maracanã, bem como com a segurança e as condições adequadas de utilização de suas instalações."