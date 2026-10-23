O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, destacou a importância de Lionel Messi para o futebol mundial nesta sexta-feira (23), em Oviedo, na Espanha. Presente na cerimônia do Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026, concedido ao argentino, o treinador ressaltou tanto as conquistas do craque quanto os valores demonstrados ao longo da carreira.
"Acredito que o legado que Messi está deixando na história do esporte e do futebol é excepcional. Ele é um exemplo de muitos valores no plano humano e esportivo. Sempre é prestigioso que personalidades deste calibre estejam presentes para receber prêmios como este", disse.
"É uma honra para mim estar presente neste evento tão importante a nível mundial. Hoje, Oviedo é o centro nevrálgico de tudo, não apenas do esporte e do futebol, e é um luxo para todos os espanhóis", declarou.
O técnico também foi questionado sobre a disputa pela Bola de Ouro. Sem apontar favoritos, deixou clara sua preferência por um vencedor espanhol, em meio às expectativas em torno de Lamine Yamal, um dos nomes cotados para o prêmio.
De la Fuente ainda comentou a possibilidade de integrantes da atual geração do futebol espanhol serem contemplados com distinções importantes no futuro. Para o treinador, um eventual reconhecimento seria motivo de orgulho para o esporte nacional.
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