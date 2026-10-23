Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 23/10/2026 17:31 | Atualizado 23/10/2026 17:33

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, destacou a importância de Lionel Messi para o futebol mundial nesta sexta-feira (23), em Oviedo, na Espanha. Presente na cerimônia do Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026, concedido ao argentino, o treinador ressaltou tanto as conquistas do craque quanto os valores demonstrados ao longo da carreira.

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"Acredito que o legado que Messi está deixando na história do esporte e do futebol é excepcional. Ele é um exemplo de muitos valores no plano humano e esportivo. Sempre é prestigioso que personalidades deste calibre estejam presentes para receber prêmios como este", disse. "Acredito que o legado que Messi está deixando na história do esporte e do futebol é excepcional. Ele é um exemplo de muitos valores no plano humano e esportivo. Sempre é prestigioso que personalidades deste calibre estejam presentes para receber prêmios como este", disse.

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O comandante também celebrou a dimensão da cerimônia. Para ele, sediar o evento representa motivo de orgulho para a população da Espanha. O comandante também celebrou a dimensão da cerimônia. Para ele, sediar o evento representa motivo de orgulho para a população da Espanha.

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"É uma honra para mim estar presente neste evento tão importante a nível mundial. Hoje, Oviedo é o centro nevrálgico de tudo, não apenas do esporte e do futebol, e é um luxo para todos os espanhóis", declarou.

"É uma honra para mim estar presente neste evento tão importante a nível mundial. Hoje, Oviedo é o centro nevrálgico de tudo, não apenas do esporte e do futebol, e é um luxo para todos os espanhóis", declarou.

De la Fuente manifesta torcida na Bola de Ouro



O técnico também foi questionado sobre a disputa pela Bola de Ouro. Sem apontar favoritos, deixou clara sua preferência por um vencedor espanhol, em meio às expectativas em torno de Lamine Yamal, um dos nomes cotados para o prêmio.

O jovem foi eleito o melhor jogador do campeonato nacional na temporada 2025/26, com 16 gols e 11 assistências pelo Barcelona. Aos 19 anos, também conquistou a Copa do Mundo de 2026.

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"Sempre que um espanhol receber, serei feliz", respondeu o comandante.

"Sempre que um espanhol receber, serei feliz", respondeu o comandante.

Geração espanhola também pode receber homenagens



De la Fuente ainda comentou a possibilidade de integrantes da atual geração do futebol espanhol serem contemplados com distinções importantes no futuro. Para o treinador, um eventual reconhecimento seria motivo de orgulho para o esporte nacional.

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"É uma honra para o futebol espanhol, se considerarem oportuno receber galardões importantes. Seria uma honra, algo excepcional, e ficaríamos muito felizes", concluiu. "É uma honra para o futebol espanhol, se considerarem oportuno receber galardões importantes. Seria uma honra, algo excepcional, e ficaríamos muito felizes", concluiu.

Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato