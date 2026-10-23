Marcelo de Lima Henrique foi árbitro por 32 anos - Cesar Greco / Palmeiras

Marcelo de Lima Henrique foi árbitro por 32 anosCesar Greco / Palmeiras

Publicado 23/10/2026 18:32

Hoje ex-árbitro, Marcelo de Lima Henrique voltou a admitir erro em final vencida pelo Flamengo sobre o Vasco , no Campeonato Carioca de 2014. O lance relembrado por ele foi o gol do volante Márcio Araújo, já nos acréscimos do segundo tempo do duelo de volta, no Maracanã. O ex-juiz cravou que o jogador estava impedido e confessou que, se pudesse apagar uma partida de sua carreira, escolheria esta.

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"Em 2014, eu apitei uma final de Carioca, e foi um momento que, se eu pudesse apagar esse jogo, eu apagaria. Mas não pela minha atuação, mas pelo conjunto da equipe. O Flamengo foi campeão com um gol impedido", iniciou Marcelo de Lima Henrique, em entrevista ao "ge".

Na ocasião, o Rubro-Negro tinha a vantagem do empate no agregado por ter sido campeão da Taça Guanabara. O primeiro jogo foi 1 a 1, e na volta o Cruz-Maltino vencia por 1 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo, quando o clube da Gávea marcou em jogada de escanteio. Wallace, zagueiro do Fla na época, subiu alto e cabeceou no travessão. Márcio Araújo aproveitou o rebote para ir às redes e selar o título.

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Marcelo de Lima Henrique, juiz daquela partida, demonstrou remorso pelo erro. Porém, reforçou que naquele tempo não havia VAR, o que fazia com que a arbitragem fosse "setorizada". Ou seja, como o bandeirinha assinalou o gol e ele não enxergou impedimento, não lhe restou outra escolha que não fosse confirmar a bola na rede.

"A gente sabe que é setorizado, não tinha VAR. O assistente validou o gol, e eu, como árbitro central, é tudo muito rápido, a gente não consegue ver. Se eu pudesse, eu voltava atrás, sim, porque a gente quer que o jogo seja referendado, com a decisão correta, pelas entidades. São grandes clubes, que merecem o nosso melhor. Então, esse jogo ficou marcado, embora não tenha sido um erro direto meu. Mas, se eu pudesse, eu voltava atrás, sim" relatou o juiz.



Juiz recorda 'alívio' em outro clássico do Flamengo

Marcelo de Lima Henrique também lembrou outra marcação em favor do Flamengo. Mas, desta vez, segundo ele, a decisão foi acertada. O lance aconteceu em um clássico com o Botafogo, na final da Taça Guanabara de 2008. Desta vez, ele assinalou pênalti de Ferrero no zagueiro Fábio Luciano. Convertida, a penalidade garantiu o título do Rubro-Negro. No dia seguinte, as capas dos jornais o inocentaram de qualquer polêmica.

"Teve um penal que eu marquei em 2008, Flamengo x Botafogo, em que o Ferrero segura o Fábio Luciano, a favor do Flamengo. A torcida do Botafogo reclamou demais. Mas, na segunda-feira, a capa do jornal era essa foto do Fábio Luciano praticamente sem camisa. Eu fiquei assim no trânsito "Caramba, e se eu não marcasse esse penal?". Ainda bem que eu consegui ver esse penal", recordou o árbitro.

