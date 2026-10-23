Valencia vendeu 42% de suas ações à Pitchwise HoldingJose Jordan / AFP
A operação prevê que o novo grupo acionista "aportará 100 milhões de euros (cerca de R$ 560 milhões na cotação atual) em novo capital, que estarão disponíveis imediatamente para investimento direto no clube".
O Valencia não revelou o valor da transação, mas destacou que a "operação avalia o Valencia CF em um valor de empresa de 1,250 bilhão de euros (R$ 7 bilhões), o que reflete o conjunto de ativos do clube". Esses ativos incluem as equipes masculina e feminina, o atual estádio de Mestalla e o projeto do novo estádio, que pretende ampliar a capacidade do estádio valenciano dos atuais 49.000 espectadores para 70.000.
"O Valencia CF despertou grande interesse, mas a equipe da Pitchwise foi a única com a qual realmente quis explorar uma parceria", afirmou Kiat Lim, citado no comunicado.
"Eles trazem experiência em investimentos de longo prazo e um profundo conhecimento do setor esportivo", acrescentou o presidente do Valencia.
A Pitchwise Holdings é um consórcio formado por um grupo de 'family offices' (gestoras de patrimônio familiar) e investidores institucionais, "focados em ajudar clubes de futebol a crescer a longo prazo", segundo explicam em seu site.
Entre os investidores desse grupo, liderado pelos executivos Ann Rodríguez — ex-executiva da WNBA — e Corey Woolfolk, estão os cofundadores do grupo KKR, George Roberts e Henry Kravis.
O consórcio também inclui o Penners Sports Group, proprietário do Denver Broncos, da NFL.
O Valencia lembrou, em seu comunicado, que a operação está sujeita às condições habituais e às autorizações pertinentes a esse tipo de transação.
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