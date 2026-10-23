Flávia Saraiva em ação na trave para Mundial de Ginástica - Foto: MeloGym/CBG

Flávia Saraiva em ação na trave para Mundial de GinásticaFoto: MeloGym/CBG

Publicado 23/10/2026 17:42

Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira ficaram fora do top 10 na final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística. Nesta sexta-feira, 23, as atletas representaram o Brasil na decisão disputada em Roterdã, na Holanda. As brasileiras terminaram nas 12ª e 21ª posições, com 52,799 e 50,932 pontos, respectivamente. ficaram fora do top 10 na final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística. Nesta sexta-feira, 23, as atletas representaram o Brasil na decisão disputada em Roterdã, na Holanda. As brasileiras terminaram nas 12ª e 21ª posições, com 52,799 e 50,932 pontos, respectivamente.

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O pódio foi formado por Skye Blakely, Liudmila Roshchina e Ke Qinqin. A americana ficou com o ouro e o título mundial ao somar 55,733, seguida pela russa, com 55,199. A chinesa terminou em terceiro, com 55,032.



O individual geral reúne apresentações nos quatro aparelhos: barras assimétricas, trave, salto e solo. As 24 melhores atletas da classificatória avançaram à final. Cada país pode ter, no máximo, duas ginastas nessa etapa. Assim, caso uma nação tenha três ou mais representantes entre as classificadas, apenas as duas mais bem colocadas avançam.



O Brasil ficou na quinta colocação na final por equipes do Mundial de Ginástica, com 159,730 pontos. A posição não garante ao País a classificação automática para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.



As brasileiras chegaram à decisão na última colocação possível na classificatória. Depois de quase ficarem de fora da disputa por medalhas, chegaram a ficar entre as três primeiras seleções, mas, ao fim, viram Japão, China, Estados Unidos e França terminarem à frente. As equipes que ficaram com ouro, prata e bronze garantiram vaga direta na Olimpíada de 2028. O pódio foi formado por Skye Blakely, Liudmila Roshchina e Ke Qinqin. A americana ficou com o ouro e o título mundial ao somar 55,733, seguida pela russa, com 55,199. A chinesa terminou em terceiro, com 55,032.O individual geral reúne apresentações nos quatro aparelhos: barras assimétricas, trave, salto e solo. As 24 melhores atletas da classificatória avançaram à final. Cada país pode ter, no máximo, duas ginastas nessa etapa. Assim, caso uma nação tenha três ou mais representantes entre as classificadas, apenas as duas mais bem colocadas avançam.O Brasil ficou na quinta colocação na final por equipes do Mundial de Ginástica, com 159,730 pontos. A posição não garante ao País a classificação automática para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.As brasileiras chegaram à decisão na última colocação possível na classificatória. Depois de quase ficarem de fora da disputa por medalhas, chegaram a ficar entre as três primeiras seleções, mas, ao fim, viram Japão, China, Estados Unidos e França terminarem à frente. As equipes que ficaram com ouro, prata e bronze garantiram vaga direta na Olimpíada de 2028.

Rebeca e Flávia disputam finais por aparelhos

Mesmo sem medalhas nas disputas por equipes e no individual geral, o Brasil ainda pode conquistar duas no Mundial. Rebeca Andrade, que se classificou em primeiro lugar no salto, representará o País na final do aparelho. Já Flávia Saraiva terá a chance de buscar o pódio na trave.



Na classificatória, Rebeca somou 14,533 pontos na média dos dois saltos e avançou na liderança. Flávia, por sua vez, obteve 14,400 na trave, terceira melhor nota do aparelho, e também garantiu vaga na final.



As finais por aparelhos serão disputadas no fim de semana. Rebeca Andrade compete no sábado, 24, a partir das 9h (de Brasília), na decisão do salto, enquanto Flávia Saraiva entra em ação no domingo, 25, às 10h, na final da trave.