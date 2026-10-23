Técnico Vincent Kompany ficará fora do comando do Bayern de Munique por tempo indeterminado - Alexandra Beier / AFP

Técnico Vincent Kompany ficará fora do comando do Bayern de Munique por tempo indeterminadoAlexandra Beier / AFP

Publicado 23/10/2026 17:59

O Bayern de Munique confirmou que Vincent Kompany foi levado a um hospital nesta sexta-feira (23), mas não divulgou o seu estado de saúde. O técnico belga, que sofre com um problema médico desde a semana passada, passou mal e desmaiou durante o treino desta sexta-feira (23).

Segundo o jornal alemão Bild, ele precisou ser transportado de ambulância, após um helicóptero pousar no centro de treinamento do clube. Em nota oficial, o Bayern afirmou que Kompany está "sob cuidados médicos" e "passa por exames completos" porque precisou de atendimento após desmaiar durante uma atividade da equipe reserva.



Ausências em treinos recentes

O susto acontece após dias de dificuldades para o técnico. Na semana passada, ele contraiu uma infecção viral que seria na região do quadril e dificulta alguns movimentos, como subir degraus de escada ou ficar em pé por longo período, segundo a publicação alemã.

Ainda assim, Konmpany permaneceu no comando da equipe durante a vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado. Só que precisou se deitar no sofá de sua sala na Allianz Arena durante o intervalo e também depois da partida.

Depois, o belga também esteve na área técnica no 2 a 2 com o Arsenal, pela Liga dos Campeões, mesmo sendo dúvida. Isso porque não comandou os dois treinos que antecederam o confronto, de segunda e terça, e passou por exames com a equipe médica do clube.



Diante das dificuldades de Kompany, seu auxiliar Aaron Danks ficará à frente das atividades, assim como aconteceu no início da semana, quando disse que o comandante precisava de descanso:



"O mais importante, e para o qual o estamos a encorajar agora, é descansar e tirar o tempo de que precisa – dure o que durar", afirmou Danks na terça-feira.



Kompany reconheceu desgaste



Apesar do aviso do auxiliar, Kompany fez questão de seguir à frente da equipe na quarta-feira para comandar o Bayern diante do Arsenal. Depois do empate, ele admitiu que não respeitou os limites físicos.



“Como treinador, você sempre quer fazer tudo e estar presente em tudo. Tive uma infecção viral bastante forte na semana passada, naturalmente não ouvi meu corpo e, em determinado momento, ele disse: 'Agora, chega!'", disse.





