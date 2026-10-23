Técnico Vincent Kompany ficará fora do comando do Bayern de Munique por tempo indeterminadoAlexandra Beier / AFP
Técnico do Bayern, Kompany desmaia em treino e é levado a hospital
Comandante belga vinha enfrentando problemas de saúde desde a semana passada e clube alemão confirma que passa por exames
Kompany reconheceu desgaste
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