Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP
Colapinto, da equipe Alpine, perderá 10 posições no grid em relação ao seu resultado na classificação, devido à instalação de uma quarta unidade eletrônica de controle, o que ultrapassa o limite permitido de três.
A punição para Bortoleto foi ainda maior, de 20 posições, por ter utilizado uma quarta unidade eletrônica de controle e, também, uma quarta unidade de armazenamento de energia.
Sua equipe, a Audi, também instalou um motor de combustão interna de substituição, um turbocompressor, um sistema de escapamento e um componente auxiliar da unidade de potência. Essas alterações, contudo, estão dentro dos limites permitidos e não acarretam punição, esclareceu a Fórmula 1.
Nos primeiros treinos livres desta sexta-feira em Austin (Texas), Bortoleto terminou na oitava colocação, enquanto Colapinto ficou em décimo sétimo.
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Um terceiro piloto, Arvid Lindblad, da Racing Bulls, também foi punido com a perda de cinco posições por exceder o número permitido de trocas de componentes da unidade de potência.
Classificação do primeiro treino livre:
Max Verstappen (Red Bull) - 1m36s136 (+0s084)
Lando Norris (McLaren) - 1m36s297 (+0s245)
George Russell (Mercedes) - 1m36s378 (+0s326)
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m36s533 (+0s481)
Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m36s555 (+0s503)
Oscar Piastri (McLaren) - 1m36s786 (+0s734)
Gabriel Bortoleto (Audi) - 1m36s995 (+0s943)
Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1m37s063 (+1s011)
Liam Lawson (Racing Bulls) - 1m37s309 (+1s257)
Oliver Bearman (Haas) - 1m37s665 (+1s613)
Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m37s688 (+1s636)
Lance Stroll (Aston Martin) - 1m37s783 (+1s731)
Isack Hadjar (Red Bull) - 1m37s790 (+1s738)
Pierre Gasly (Alpine) - 1m37s801 (+1s749)
Esteban Ocon (Haas) - 1m37s896 (+1s844)
Franco Colapinto (Alpine) - 1m38s121 (+2s069)
Nico Hülkenberg (Audi) - 1m38s122 (+2s070)
Carlos Sainz (Williams) - 1m38s846 (+2s794)
Valtteri Bottas (Cadillac) - 1m39s053 (+3s001)
Colton Herta (Cadillac) - 1m39s979 (+3s927)
Alexander Albon (Williams) - sem tempo.
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