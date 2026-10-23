Diego Souza comanda treino do Joinville - Neto Cajaíba / JEC

Diego Souza comanda treino do JoinvilleNeto Cajaíba / JEC

Publicado 23/10/2026 21:15

Com passagens pelos quatro grandes do Rio como jogador, Diego Souza enfrenta problemas no começo de sua carreira de técnico. Depois de se envolver em escândalo de licenças falsas protagonizado pelo ex-Flamengo Alejandro Mancuso, o jovem treinador teve certificado suspenso pela CBF, mas seguiu ocupando seu cargo no Joinville . Agora, segundo decisão da Justiça publicada nesta sexta-feira (23), ele foi suspenso preventivamente por 30 dias.

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Em virtude da intimação, realizada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJD-SC), Diego Souza não poderá exercer mais atividades como treinador durante o período. Além disso, estará impedido de entrar em qualquer estádio em Santa Catarina, com respaldo do regulamento da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

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Dessa forma, o auxiliar Raphael Bahia comandará a equipe nas partidas. Ele já vinha sendo a figura à beira do gramado nos últimos jogos, pois Diego Souza teve seu registro no Boletim Informativo Diário (BID) removido pela CBF no começo do mês.

Porém, de acordo com o que informa o próprio Joinville, o funcionamento da comissão técnica deve seguir o mesmo. O clube afirmou em nota oficial que Diego Souza continuará dando os treinos para a equipe e apenas será ausência nos jogos, como vinha sendo desde o começo do mês.



No mesmo pronunciamento, a equipe catarinense declarou que "seguirá acompanhando o caso, respeitando as determinações da Justiça Desportiva e aguardando o julgamento", que ainda não tem data definida. Em paralelo, o treinador se articula para regularizar sua licença e poder comandar o time normalmente.

Entenda a polêmica das licenças falsas

Segundo denúncia do "UOL", outros ex-jogadores caíram no esquema junto com Diego Souza. Alguns deles são: Thiago Silva, Petkovic, Felipe Melo, Paolo Guerrero, Roberto Carlos, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Alex de Souza e Paulinho. O argentino negou fazer parte do esquema.