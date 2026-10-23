Diego Souza comanda treino do JoinvilleNeto Cajaíba / JEC
Diego Souza é suspenso por uso de licença falsa de treinador
Ex-jogador teve certificado retirado pela CBF, mas continuou no comando do Joinville; Agora, está impedido até de entrar em estádios
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Vasco aprova venda de 90% da SAF a Marcos Lamacchia
Sócios do clube votaram nesta sexta-feira (23), de forma presencial, na Sede Náutica da Lagoa, Zona Sul do Rio, e on-line
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Bortoleto leva punição de 20 posições no GP dos Estados Unidos
Colapinto também terá recuo de dez lugares; ambos excederam o limite de componentes da unidade de potência antes da corrida de domingo (25)
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Ex-presidente é benemérito e estava afastado desde a aprovação de uma alteração do estatuto que impedia participação na vida política
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