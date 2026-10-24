O técnico Vincent Kompany está em condição estável, mas deve permanecer afastado do Bayern de Munique por algumas semanas. A atualização foi divulgada pelo diretor esportivo do clube, Max Eberl, após o treinador belga desmaiar durante uma atividade no centro de treinamento.
"Ele permanecerá no hospital até que tudo seja examinado e verificado. Isso mostra, mais uma vez, que a saúde é a coisa mais importante na vida, não o futebol. Portanto, todos nós desejamos a ele uma rápida recuperação", disse Eberl em entrevista coletiva.
Kompany, de 40 anos, enfrentou problemas de saúde nos últimos dias e havia apresentado sintomas de uma infecção viral na semana passada. O treinador chegou a ficar fora de atividades antes do empate por 2 a 2 com o Arsenal, pela Liga dos Campeões, mas voltou à área técnica para comandar a equipe.
"Os exames já apresentaram alguns resultados. Mas são necessários mais testes para determinar o que é e quanto tempo levará para ele se recuperar. Ele está em ótimas mãos, o melhor que podemos fazer é apoiá-lo emocionalmente, com energia e com muito carinho. Não foi um momento agradável para nenhum de nós", declarou Eberl.
Enquanto Kompany se recupera, o auxiliar Aaron Danks comandará os treinamentos do Bayern, que enfrenta o Freiburg neste domingo (25), pelo Campeonato Alemão. Líder, o time soma 14 pontos em seis rodadas, com quatro vitórias, dois empates, 22 gols marcados e cinco sofridos.
Na Liga dos Campeões, os bávaros acumulam cinco pontos em três partidas. Após golearem o Bodø/Glimt por 5 a 0 na estreia, empataram em 3 a 3 diante do Viking e em 2 a 2 contra o Arsenal, na última quarta-feira (21).
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti
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