Técnico Vincent Kompany ficará fora do comando do Bayern de Munique por tempo indeterminado - AFP

Técnico Vincent Kompany ficará fora do comando do Bayern de Munique por tempo indeterminadoAFP

Publicado 24/10/2026 11:05

O técnico Vincent Kompany está em condição estável, mas deve permanecer afastado do Bayern de Munique por algumas semanas. A atualização foi divulgada pelo diretor esportivo do clube, Max Eberl, após o treinador belga desmaiar durante uma atividade no centro de treinamento.

Leia mais: Vasco, Fluminense e Flamengo dão show de pipocada no Rio



"Ele permanecerá no hospital até que tudo seja examinado e verificado. Isso mostra, mais uma vez, que a saúde é a coisa mais importante na vida, não o futebol. Portanto, todos nós desejamos a ele uma rápida recuperação", disse Eberl em entrevista coletiva. "Ele permanecerá no hospital até que tudo seja examinado e verificado. Isso mostra, mais uma vez, que a saúde é a coisa mais importante na vida, não o futebol. Portanto, todos nós desejamos a ele uma rápida recuperação", disse Eberl em entrevista coletiva.

"Não falaremos de dias, mas de semanas. Isso está claro para todos. Nós, do Bayern de Munique, estamos juntos nessa", completou.

Leia mais: Diego Souza é suspenso por uso de licença falsa de treinador



O diretor também evitou estipular uma data de retorno: "O mais importante é que a causa seja encontrada e que ele se recupere".

O diretor também evitou estipular uma data de retorno: "O mais importante é que a causa seja encontrada e que ele se recupere".

Bayern evita especular sobre causa do desmaio



Kompany, de 40 anos, enfrentou problemas de saúde nos últimos dias e havia apresentado sintomas de uma infecção viral na semana passada. O treinador chegou a ficar fora de atividades antes do empate por 2 a 2 com o Arsenal, pela Liga dos Campeões, mas voltou à área técnica para comandar a equipe.

"Os exames já apresentaram alguns resultados. Mas são necessários mais testes para determinar o que é e quanto tempo levará para ele se recuperar. Ele está em ótimas mãos, o melhor que podemos fazer é apoiá-lo emocionalmente, com energia e com muito carinho. Não foi um momento agradável para nenhum de nós", declarou Eberl.



Auxiliar assume equipe contra o Freiburg



Enquanto Kompany se recupera, o auxiliar Aaron Danks comandará os treinamentos do Bayern, que enfrenta o Freiburg neste domingo (25), pelo Campeonato Alemão. Líder, o time soma 14 pontos em seis rodadas, com quatro vitórias, dois empates, 22 gols marcados e cinco sofridos.

Leia mais: Árbitro admite erro a favor do Flamengo em final: 'Apagaria esse jogo'



Na Liga dos Campeões, os bávaros acumulam cinco pontos em três partidas. Após golearem o Bodø/Glimt por 5 a 0 na estreia, empataram em 3 a 3 diante do Viking e em 2 a 2 contra o Arsenal, na última quarta-feira (21).

Na Liga dos Campeões, os bávaros acumulam cinco pontos em três partidas. Após golearem o Bodø/Glimt por 5 a 0 na estreia, empataram em 3 a 3 diante do Viking e em 2 a 2 contra o Arsenal, na última quarta-feira (21).

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti