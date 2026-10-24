Hansi Flick, técnico do Barcelona - Josep Lago / AFP

Hansi Flick, técnico do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 24/10/2026 10:28

Na tarde domingo (25) acontecerá o primeiro encontro entre Barcelona e Real Madrid na temporada e os técnicos de ambos os times estão fazendo os últimos ajustes para o duelo. O alemão Hansi Flick comentou sobre a partida e se esquivou das polêmicas com a arbitragem durante entrevista coletiva.

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"Não vai influenciar. Eu confio na arbitragem e temos visto um bom nível. Cada um de nós tem que proteger seus jogadores", disse. "Prefiro focar na preparação da minha equipe. Esse assunto está ligado às manchetes dos jornais, e eu não quero nenhuma manchete de impacto. Tudo que quero é focar na minha equipe."



O jogo deste final de semana será apitado por Juan Martínez Munuera, enquanto o VAR será comandado por Javier Iglesias Villanueva. Essa será a quinta vez que o árbitro comanda um El Clásico na carreira. No histórico, a vantagem fica para o Real Madrid, com três vitórias, incluindo a final da Supercopa da Espanha.



Já o Barcelona venceu apenas uma vez com Munuera no apito: em 2022, na goleada por 4 a 0, por La Liga. Um outro ponto que envolve o árbitro é um suposto envolvimento no Caso Negreira. Ele foi um dos juízes que contratou um serviço de coaching de Javier Enríquez Romero, filho do ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA), José Maria Enríquez Negreira. "Não vai influenciar. Eu confio na arbitragem e temos visto um bom nível. Cada um de nós tem que proteger seus jogadores", disse. "Prefiro focar na preparação da minha equipe. Esse assunto está ligado às manchetes dos jornais, e eu não quero nenhuma manchete de impacto. Tudo que quero é focar na minha equipe."O jogo deste final de semana será apitado por Juan Martínez Munuera, enquanto o VAR será comandado por Javier Iglesias Villanueva. Essa será a quinta vez que o árbitro comanda um El Clásico na carreira. No histórico, a vantagem fica para o Real Madrid, com três vitórias, incluindo a final da Supercopa da Espanha.Já o Barcelona venceu apenas uma vez com Munuera no apito: em 2022, na goleada por 4 a 0, por La Liga. Um outro ponto que envolve o árbitro é um suposto envolvimento no Caso Negreira. Ele foi um dos juízes que contratou um serviço de coaching de Javier Enríquez Romero, filho do ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA), José Maria Enríquez Negreira.

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Durante a coletiva na manhã deste sábado, o português José Mourinho falou sobre o episódio e reiterou a confiança em Munuera.



"Isso me pegou um pouco de surpresa. O nome do árbitro nunca me incomodou. Sempre presumo que o árbitro seja bom. O que me incomoda um pouco é quando as regras são quebradas e, segundo fontes internas, o responsável ainda é desconhecido. Há três semanas, um nome surgiu, agora outro, mas ninguém me disse: 'Aquele árbitro não está aqui'."

Durante a coletiva na manhã deste sábado, o português José Mourinho falou sobre o episódio e reiterou a confiança em Munuera."Isso me pegou um pouco de surpresa. O nome do árbitro nunca me incomodou. Sempre presumo que o árbitro seja bom. O que me incomoda um pouco é quando as regras são quebradas e, segundo fontes internas, o responsável ainda é desconhecido. Há três semanas, um nome surgiu, agora outro, mas ninguém me disse: 'Aquele árbitro não está aqui'."

TREINADORES TROCAM ELOGIOS ANTES DO DUELO



Além dos comentários sobre a arbitragem, os treinadores de Barcelona e Real Madrid trocaram elogios antes do embate. O alemão reconheceu a importância do português em todos os clubes por onde passou.