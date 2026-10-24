Rebeca Andrade é tricampeã mundial no salto. A brasileira conquistou neste sábado (24) a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, ao terminar a final com média de 14.466 pontos. O pódio foi completado pelas americanas Claire Pease, que ficou com a prata, com 14.233, e Skye Blakely, bronze com 14.166.
Com o resultado, Rebeca alcançou um feito histórico. Ela se tornou a segunda ginasta a conquistar três títulos mundiais no salto e a primeira brasileira tricampeã mundial em uma mesma prova. A brasileira também passou a somar dez medalhas em Campeonatos Mundiais.
Rebeca disputou a final como uma das favoritas depois de liderar a classificatória do aparelho, com 14.533 pontos. Foi a sexta ginasta a competir e assumiu a liderança depois de completar os dois saltos.
A sul-coreana Seojeong Yeo, uma das principais concorrentes da brasileira, começou bem a disputa, mas uma queda no segundo salto comprometeu sua média. Skye Blakely também chegou a liderar a final antes da apresentação de Rebeca.
Antes do ouro no salto, o melhor resultado do Brasil em Roterdã havia sido o quinto lugar da equipe feminina. No individual geral, Flávia Saraiva terminou na 12ª colocação, enquanto Lorrane Oliveira ficou em 21º.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.