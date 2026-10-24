Em Roterdã, Rebeca Andrade conquistou o ouro na final do salto - John Thys / AFP

Em Roterdã, Rebeca Andrade conquistou o ouro na final do saltoJohn Thys / AFP

Publicado 24/10/2026 12:18



Rebeca Andrade é tricampeã mundial no salto. A brasileira conquistou neste sábado (24) a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, ao terminar a final com média de 14.466 pontos. O pódio foi completado pelas americanas Claire Pease, que ficou com a prata, com 14.233, e Skye Blakely, bronze com 14.166.

Com o resultado, Rebeca alcançou um feito histórico. Ela se tornou a segunda ginasta a conquistar três títulos mundiais no salto e a primeira brasileira tricampeã mundial em uma mesma prova. A brasileira também passou a somar dez medalhas em Campeonatos Mundiais.

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Rebeca disputou a final como uma das favoritas depois de liderar a classificatória do aparelho, com 14.533 pontos. Foi a sexta ginasta a competir e assumiu a liderança depois de completar os dois saltos. Rebeca disputou a final como uma das favoritas depois de liderar a classificatória do aparelho, com 14.533 pontos. Foi a sexta ginasta a competir e assumiu a liderança depois de completar os dois saltos.

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A sul-coreana Seojeong Yeo, uma das principais concorrentes da brasileira, começou bem a disputa, mas uma queda no segundo salto comprometeu sua média. Skye Blakely também chegou a liderar a final antes da apresentação de Rebeca. A sul-coreana Seojeong Yeo, uma das principais concorrentes da brasileira, começou bem a disputa, mas uma queda no segundo salto comprometeu sua média. Skye Blakely também chegou a liderar a final antes da apresentação de Rebeca.

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Depois da brasileira, Claire Pease ainda entrou na briga pelas primeiras posições, mas terminou atrás de Rebeca. A última ginasta a se apresentar não conseguiu mudar o pódio. Depois da brasileira, Claire Pease ainda entrou na briga pelas primeiras posições, mas terminou atrás de Rebeca. A última ginasta a se apresentar não conseguiu mudar o pódio.

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Simone Biles acompanhou a decisão no ginásio ao lado da equipe dos Estados Unidos. A americana não competiu nesta edição do Mundial. Simone Biles acompanhou a decisão no ginásio ao lado da equipe dos Estados Unidos. A americana não competiu nesta edição do Mundial.

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O ouro ampliou a coleção de medalhas de Rebeca na competição. Agora, ela soma dez pódios em Mundiais, com quatro ouros, quatro pratas e dois bronzes. Nos Jogos Olímpicos, são outras seis medalhas.

O ouro ampliou a coleção de medalhas de Rebeca na competição. Agora, ela soma dez pódios em Mundiais, com quatro ouros, quatro pratas e dois bronzes. Nos Jogos Olímpicos, são outras seis medalhas.

Esta foi a primeira participação de Rebeca em um Mundial desde 2023. A brasileira ficou fora das principais competições internacionais em 2025 e voltou aos poucos ao calendário nesta temporada.

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Antes do ouro no salto, o melhor resultado do Brasil em Roterdã havia sido o quinto lugar da equipe feminina. No individual geral, Flávia Saraiva terminou na 12ª colocação, enquanto Lorrane Oliveira ficou em 21º. Antes do ouro no salto, o melhor resultado do Brasil em Roterdã havia sido o quinto lugar da equipe feminina. No individual geral, Flávia Saraiva terminou na 12ª colocação, enquanto Lorrane Oliveira ficou em 21º.