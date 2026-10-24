Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul e se machucou no fim - Divulgação / Seleção uruguaia

Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul e se machucou no fimDivulgação / Seleção uruguaia

Publicado 24/10/2026 15:20

A seleção uruguaia divulgou a lista de pré-convocados para os amistosos da próxima Data Fifa, entre os dias 9 e 17 de novembro. A relação conta com três jogadores do Flamengo – Arrascaeta , De la Cruz e Varela – e Agustín Canobbio, do Fluminense. Além deles, o ex-Botafogo Alexander Barboza, Piquerez e Emiliano Martínez, do Palmeiras, e Nicolás Fonseca, do Coritiba, também figuram entre os selecionados.

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Além dos atletas que atuam no futebol brasileiro, nomes de peso do futebol europeu, como o zagueiro Ronald Araújo, do Liverpool, e Federico Valverde, do Real Madrid, foram chamados pelo técnico Diego Forlán.

O Uruguai tem um amistoso confirmado nesta data Fifa, contra a Argentina, no próximo dia 13. Os detalhes do segundo jogo no período e da convocação final ainda serão revelados.

Arrascaeta de volta à seleção uruguaia

Caso a convocação de Arrascaeta seja confirmada, o atleta retornará à seleção de seu país após fraturar o punho vestindo a camisa do Uruguai. O caso aconteceu no último dia 28 de agosto, quando o jogador caiu em cima do próprio braço no jogo contra a Coreia do Sul.

A previsão inicial de recuperação do atleta era de cerca de seis a oito semanas. No entanto, depois que a cirurgia no local foi realizada com sucesso, o Flamengo conseguiu acelerar o prazo.

Ao longo dos dias, a comissão técnica reintroduziu o uruguaio aos poucos nos trabalhos com a bola, até a confirmação de que ele poderia entrar em campo no jogo contra o Estudiantes, na última quinta-feira (22). Na ocasião, após empate em 0 a 0, o Rubro-Negro caiu na disputa de pênaltis e deu adeus ao torneio.

Confira a lista da pré-convocação do Uruguai

Goleiros: Christopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Thiago Cardozo (Belgrano), Sebastián Jaime (Albion) e Santiago Mele (Independiente).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Kevin Amaro (Genk), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Ronald Araújo (Liverpool), Santiago Bueno (América), José María Giménez (RC Deportivo), Federico Pereira (Toluca), Matías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú), Alexander Barboza (Palmeiras), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake) e Lucas Olaza (Krasnodar).

Meio-campistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás Fonseca (Coritiba), Emiliano Martínez (Palmeiras), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting CP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Diego Rossi (Monterrey), Maximiliano Araújo (Sporting CP) e Brian Rodríguez (América).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe), Bruno Damiani (Philadelphia Union), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Rodrigo Aguirre (Tigres), Álvaro Rodríguez (Bournemouth), Federico Viñas (Toluca) e Darwin Núñez (Diriyah Club).