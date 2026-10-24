Kvaratskhelia precisou sair carregado de campo pelos médicos do PSG - AFP

Kvaratskhelia precisou sair carregado de campo pelos médicos do PSGAFP

Publicado 24/10/2026 16:02

Kvaratskhelia, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, passará por uma cirurgia nos próximos dias.

"É uma lesão dura. Você pensa no jogador, no que ele vai passar (...) Ele é e será muito importante para nós", afirmou o comandante do PSG.

"É difícil ser positivo depois de uma notícia como essa. Temos experiência. É um risco quando se é jogador profissional. É preciso aceitar as coisas positivas e negativas; a vida é assim. Veremos depois da cirurgia. Ele voltará mais forte, não tenho dúvida alguma", comentou o espanhol, que garante que isso "não muda nada" para a equipe.

"Será como de costume, não quero mudar nada do que fiz, mas, ao mesmo tempo, quero mudar tudo. É o que é preciso fazer para continuar sendo imprevisível. Depende da equipe e do momento da temporada", continuou Luis Enrique, após as lesões de 'Kvara', Ousmane Dembélé, Marquinhos e Nuno Mendes.

"É verdade que perder três jogadores na mesma partida é estranho", mas "é uma motivação para nós, como equipe", insistiu o treinador, ressaltando que, ainda assim, não deseja reforçar o elenco na próxima janela de transferências.

Clássico adiado

O PSG entraria em campo neste domingo (25) para o clássico contra o Lyon, mas a partida foi remarcada para segunda-feira (26), às 16h30 (horário de Brasília), devido às manifestações em Paris que acontecem neste sábado (24).

Uma semana após manifestações marcadas por episódios de violência, as forças de segurança estarão mobilizadas para um segundo protesto, e várias prefeituras solicitaram à Liga de Futebol Profissional (LFP) a alteração das partidas previstas para esse dia.

O ministro do Interior, Laurent Núñez, anunciou nesta sexta-feira (23) que cerca de 70.000 agentes das forças de segurança serão mobilizados por todo o país neste fim de semana. Vários museus de Paris, incluindo o Louvre, já anunciaram que fecharão suas portas na segunda-feira.

"A LFP toma ciência da determinação da Prefeitura de Polícia que proíbe a realização da partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Lyon (...) e decide, em conjunto com a Ligue 1, adiar o jogo para segunda-feira", às 16h30 (horário de Brasília), informou a LFP em um comunicado.

O PSG, segundo colocado na Ligue 1 - empatado em 14 pontos com o líder Lyon -, disputará a partida em seu estádio, o Parque dos Príncipes, simultaneamente à cerimônia da Bola de Ouro, para a qual vários de seus jogadores, como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Fabián Ruiz, estão indicados. Essa cerimônia terá início às 15h30 (horário de Brasília) em Londres.