Lewis Hamilton corre pela FerrariDivulgação / Fórmula 1
Outro piloto da Ferrari com bom desempenho neste sábado foi Lewis Hamilton, que colocou pneus macios e conseguiu superar Antonelli e Leclerc. Cabe ressaltar que o heptacampeão tem um ótimo retrospecto em Austin e já faturou o Grande Prêmio em cinco oportunidades: 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Em uma das últimas tentativas, Max Verstappen, da Red Bull, também teve uma boa performance na reta final do treino livre e superou os tempos de Antonelli e Leclerc. O piloto holandês também tem bom histórico no circuito e conquistou o GP em quatro das últimas cinco temporadas do torneio, com exceção de 2024, vencido por Leclerc.
Carregando uma punição neste final de semana, o brasileiro Gabriel Bortoleto não entrou com força máxima no terceiro treino livre. Na parte final, o piloto da Audi protagonizou outra confusão com Lewis Hamilton, atrapalhando o britânico que estava em volta rápida. No GP de Sepang, realizado no início do mês, o europeu não deu passagem ao sul-americano, que precisou desviar pela grama e teve o assoalho danificado.
Quando Leclerc colocou os pneus macios, ele conseguiu recuperar a liderança, mas a comissão anulou a volta mais rápida do monegasco. Melhor para Lewis Hamilton, que não foi ameaçado pelo companheiro e por outras escuderias, como Mercedes, McLaren e Red Bull, que integram as primeiras colocações nesta temporada.
Veja os tempos do treino livre
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), +0s168
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari), +0s234
4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +0s303
5. George Russell (ING/Mercedes), +0s488
6. Oscar Piastri (AUS/McLaren), +0s638
7. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), +0s698
8. Lando Norris (ING/McLaren), +0s813
9. Pierre Gasly (FRA/Alpine), +1s011
10. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1s037
11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1s038
12. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1s188
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1s283
14. Oliver Bearman (ING/Haas), 1s342
15. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1s358
16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1s562
17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1s849
18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 2s238
19. Alexander Albon (TAI/Williams), 2s775
20. Carlos Sainz (ESP/Williams), 2s818
21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 2s991
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 3s872
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