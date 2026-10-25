Gabigol vive grande fase no Santos Raul Baretta/ Santos
Gabigol revela flerte com o Boca: 'Gostam muito de mim'
Atacante, de 30 anos, está emprestado ao Santos até o fim do ano, tem contrato com o Cruzeiro e seu futuro está indefinido
Gabigol revela flerte com o Boca: 'Gostam muito de mim'
Atacante, de 30 anos, está emprestado ao Santos até o fim do ano, tem contrato com o Cruzeiro e seu futuro está indefinido
De salto alto, esqueceram da atitude e da garra
Vasco e Flamengo decepcionam, enquanto Fluminense sai de cabeça erguida após semana de decisões marcadas por garra e superação
Flu cai de novo diante de um Verdão
O centroavante Sebastián Driussi, do River Plate, está na mira da diretoria tricolor
Marcão vê 'noite para esquecer' e pede que Fluminense vire chave
Fluminense foi derrotado para a Chapecoense, lanterna do Brasileiro, na Arena Condá, tendo uma das piores atuações na competição
Antoneli conquista a pole no GP do Texas; Bortoleto obtém 13º tempo
Italiano tem a chance de conquistar o título mundial da Fórmula 1 neste domingo, dependendo de uma combinação de resultados
Leila critica Flamengo por ação para tentar ir à final da Libertadores
Presidente do Palmeira afirmou que dirigentes rubro-negros querem 'mexer pauzinhos' e pediu que clube calce 'sandálias da humildade'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.