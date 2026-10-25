Gabigol vive grande fase no Santos - Raul Baretta/ Santos

Gabigol vive grande fase no Santos Raul Baretta/ Santos

Publicado 25/10/2026 08:00

O atacante Gabigol, de 30 anos, revelou que tem uma relação próxima com o Boca Juniors. Em participação em uma entrevista com Davoo Xeneize Futbol, influenciador e torcedor do clube argentino, o camisa 9 revelou que recebe muitos elogios dos torcedores.

"Muitos me mandam mensagem, é assustador. Não tinha noção que gostavam muito de mim. Sempre quando vou lá me dão camisa e me tratam bem", disse.

A situação tem a ver com os dois gols que anotou contra o River Plate, maior rival do Boca, na final da Libertadores de 2019, vencida pelo Flamengo. O camisa 9 citou que já teve conversas com o clube argentino.

"Teve uma conversa para jogar no Boca. A gente conversa sempre. É muito diferente do Brasil, a torcida. Jogamos contra o Racing e a torcida do Racing é linda. A do Boca também", contou.

Gabigol contou que recebeu o carinho dos torcedores do Boca Juniors em uma oportunidade quando foi treinar na Bombonera, defendendo o Flamengo.

"Quando a gente foi treinar lá uma vez, com o Flamengo, eles me deram a camiseta. Fui na Bombonera, conheci. Gostei muito. Estava vazia, então fomos andando pela arquibancada. Descemos. A gente treinou lá também", concluiu.

Neste ano, Gabigol entrou em campo em 46 partidas no ano, anotou 25 gols e deu 10 assistências. O atacante balançou as redes em 15 oportunidades pelo Brasileiro. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 9 está sendo titular de uma equipe em uma temporada inteira e novamente ele chegou a marca de mais de 20 gols por temporada.

Em 2024, pelo Flamengo, Gabigol viveu uma temporada ruim e acabou ficando no banco de reservas a maior parte do tempo. O mesmo aconteceu no ano passado, quando chegou ao Cruzeiro e assinou contrato até o fim de 2028. O camisa 9 está emprestado até o final do ano ao Peixe e tem futuro indefinido.

O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro e com isso se valorizou.

Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.