José Mourinho em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

José Mourinho em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 24/10/2026 19:24

José Mourinho recorreu ao próprio histórico para responder à pressão antes do clássico entre Real Madrid e Barcelona. Na entrevista coletiva deste sábado (24), o treinador rejeitou a ideia de que o confronto funcione como um julgamento definitivo de seu trabalho. "O Real Madrid com Mourinho ganha títulos", afirmou. As equipes se enfrentam neste domingo (25), no Camp Nou, pela décima rodada da LaLiga.

O português argumentou que os rivais vivem etapas diferentes de preparação. Enquanto Hansi Flick está na terceira temporada à frente do Barcelona, Mourinho iniciou seu novo trabalho no Real neste ano. Na avaliação do treinador, a chegada dos jogadores em momentos distintos após a Copa do Mundo e as interrupções para compromissos das seleções reduziram o período disponível para desenvolver a equipe.

Mourinho também procurou relativizar a influência dos resultados recentes sobre o clássico. Embora tenha destacado a evolução do Real, sustentou que o confronto exige uma análise própria. "Nos clássicos, o que acontece antes não tem muito significado", disse. A equipe madrilenha chega ao duelo seis pontos atrás do Barcelona.

A arbitragem voltou a ocupar espaço na entrevista. Questionado sobre a definição do responsável pelo jogo, o técnico afirmou que não se incomoda com o nome escolhido, mas com eventuais descumprimentos das regras. Mourinho ressaltou, porém, que, pelas informações internas de que dispunha naquele momento, nenhuma norma havia sido desrespeitada.



O treinador também respondeu a Fermín López, que havia demonstrado cansaço com as reclamações do Real sobre os árbitros "A nós nos cansam outras coisas, e continuam acontecendo", rebateu, sem detalhar a referência. Ao falar de Flick, adotou outro tom e reconheceu a qualidade do trabalho realizado pelo alemão no Barcelona.



Sem revelar a formação para o Camp Nou, Mourinho enfatizou a dimensão da partida e tentou afastar o foco do reencontro pessoal com o rival. Para o português, o interesse pelo clássico ultrapassa os nomes dos treinadores. Seu retorno ao confronto ocorre mais de 13 anos depois do encerramento da primeira passagem pelo comando do Real.