Ronaldinho em apresentação pelo Ravenna - Divulgação / Ravenna

Ronaldinho em apresentação pelo RavennaDivulgação / Ravenna

Publicado 24/10/2026 18:40 | Atualizado 24/10/2026 18:40

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados no dia 15 de novembro para vestir a camisa do Ravenna em um jogo da terceira divisão italiana, anunciou clube neste sábado (24). Contratado de forma inesperada no final de agosto, o craque ainda não jogou com suas novas cores.

A contratação foi anunciada em junho, em Miami, durante a Copa do Mundo de 2026, pelo empresário ítalo-americano Ignazio Ciprini, que é proprietário do Ravenna desde 2024.

"No domingo, 15 de novembro, a lenda brasileira vestirá a camisa do Ravenna para disputar o clássico contra o Forlì, um evento que atrairá os olhares do mundo todo para o estádio Bruno Bennelli", informou o ambicioso clube da Serie C em comunicado.

A notícia era considerada, até agora, mais uma jogada de marketing do que um retorno de Ronaldinho, que disputou seu último jogo oficial em setembro de 2015, pelo Fluminense.



"Como vocês podem ver, estou em boa forma. Eu me sinto bem (...). Se eu conseguir marcar o meu 300º gol, será ainda melhor", declarou R10 durante sua apresentação oficial, no final de agosto.



O Ravenna ocupa atualmente a segunda colocação no grupo B do Campeonato Italiano da terceira divisão, seis pontos atrás do líder, La Spezia, e conquistou 12 pontos a mais que seu grande rival, o Forlì (15º, 11 pontos). O objetivo do clube é retornar à Serie B (2ª divisão), da qual não participa desde 2008.

R10 já tinha falado sobre o retorno

Durante evento em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último dia (2), o ídolo do futebol brasileiro comentou, com exclusividade ao O DIA, que seu retorno aos gramados iria acontecer em breve.

"Acho que daqui a dois meses, vai ter o jogo onde a gente vai poder participar, onde toda a galera vai poder, cada vez mais, ter acesso ao clube. O clube vem muito bem, estamos em segundo lugar, brigando para subir de categoria no próximo ano. O objetivo é esse", afirmou.

"É um clube onde a gente tem uma sociedade, que estamos muito empenhados em fazer de tudo para que ele consiga ter sucesso futuramente. Já está em um bom caminho. Estaremos lá, juntos, fazendo tudo que for possível para que o clube possa, cada vez mais, ter alcance mundial e subir de produção", disse.

* Com informações da AFP