Palmeiras venceu o Bragantino e dormiu na ponta - Divulgação / Palmeiras

Palmeiras venceu o Bragantino e dormiu na pontaDivulgação / Palmeiras

Publicado 24/10/2026 21:00

Palmeiras deixou para trás a tensão da classificação à final da Libertadores e venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste sábado, 24, na Arena Crefisa Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Mauricio e Giay, o time de Abel Ferreira superou um pênalti desperdiçado por Ramón Sosa, controlou um adversário pouco agressivo e assumiu provisoriamente a liderança.

Com 69 pontos, a equipe palmeirense abriu dois de vantagem sobre o Flamengo, que poderá recuperar a primeira posição na segunda-feira, quando enfrenta o Atlético-MG. O Bragantino permaneceu com 41, na parte intermediária da tabela, e desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos concorrentes por uma vaga nas competições continentais.

Depois de eliminar o Fluminense nos pênaltis na quarta-feira, Abel promoveu mudanças e deu espaço a nomes como Bruno Fuchs, Mauricio e Sosa. A alteração de peças não impediu o Palmeiras de estabelecer sua superioridade. Arias encontrou espaços para criar, Mauricio participou das ações mais importantes perto da área e Sosa concentrou oportunidades, embora tenha terminado a noite sem gol e com uma preocupação física.

O paraguaio chegou a balançar a rede aos 18 minutos. Arias acertou um belo passe de três dedos e deixou o atacante diante de Tiago Volpi. Sosa finalizou para o gol, mas a análise do impedimento semiautomático identificou uma diferença mínima em posição irregular e anulou o lance.



A oportunidade seguinte pareceu ainda mais favorável. Aos 29, Mauricio disputou a bola com dois marcadores e recebeu um toque no pé dentro da área. O meia entregou a cobrança a Sosa, que, diferentemente de quarta-feira, quando converteu sua tentativa na disputa que levou o Palmeiras à final continental, mandou para fora.



O desperdício adiou uma vantagem que o desempenho palmeirense já justificava. O Bragantino encontrava dificuldades para sair e pouco exigia de Carlos Miguel, enquanto os donos da casa insistiam. A recompensa veio em outro pênalti, marcado após revisão de um toque de mão de Guzmán Rodríguez dentro da área. Desta vez, Mauricio assumiu a responsabilidade, converteu e levou o Palmeiras em vantagem para o intervalo.



Na volta, o time de Abel reduziu o ritmo e passou a administrar mais a posse do que acelerar em busca do segundo gol. A postura deu ao Bragantino algum espaço para avançar, mas não se traduziu em pressão consistente. Carlos Miguel continuou pouco acionado, protegido por uma defesa que não permitia ao adversário transformar aproximações em oportunidades claras.



Mesmo sem a intensidade da primeira etapa, o Palmeiras criou uma grande chance aos 13. Marlon Freitas apareceu perto do gol e cabeceou para uma defesa de Volpi. Giay tentou aproveitar a sobra, mas foi travado antes de completar.



A noite frustrante de Sosa ganhou outro problema na sequência. Ao tentar arrancar pela esquerda, o atacante sentiu a coxa e precisou deixar o campo. A saída interrompeu uma atuação de bastante participação ofensiva, marcada pelo gol anulado e pelo pênalti perdido. A extensão do problema físico dependerá de avaliação médica.



O segundo gol, aos 32, deu tranquilidade definitiva ao Palmeiras Arias acelerou, participou da troca de passes e serviu Flaco López, que finalizou cruzado. A bola chegou a Giay, e o lateral completou para a rede, encerrando qualquer ameaça de reação do Bragantino.



Com a vantagem ampliada e sem ser pressionado, Abel aproveitou os minutos restantes para distribuir o desgaste do elenco. O Palmeiras terminou a partida com controle e cumpriu duas tarefas importantes em uma semana exigente: confirmou presença na decisão da Libertadores e voltou à ponta do Brasileirão.



Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Santos na quarta-feira, 28, às 19h30, na Vila Belmiro. No mesmo dia e horário, o Bragantino recebe a Chapecoense no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.