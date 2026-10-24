Palmeiras venceu o Bragantino e dormiu na pontaDivulgação / Palmeiras
A oportunidade seguinte pareceu ainda mais favorável. Aos 29, Mauricio disputou a bola com dois marcadores e recebeu um toque no pé dentro da área. O meia entregou a cobrança a Sosa, que, diferentemente de quarta-feira, quando converteu sua tentativa na disputa que levou o Palmeiras à final continental, mandou para fora.
O desperdício adiou uma vantagem que o desempenho palmeirense já justificava. O Bragantino encontrava dificuldades para sair e pouco exigia de Carlos Miguel, enquanto os donos da casa insistiam. A recompensa veio em outro pênalti, marcado após revisão de um toque de mão de Guzmán Rodríguez dentro da área. Desta vez, Mauricio assumiu a responsabilidade, converteu e levou o Palmeiras em vantagem para o intervalo.
Na volta, o time de Abel reduziu o ritmo e passou a administrar mais a posse do que acelerar em busca do segundo gol. A postura deu ao Bragantino algum espaço para avançar, mas não se traduziu em pressão consistente. Carlos Miguel continuou pouco acionado, protegido por uma defesa que não permitia ao adversário transformar aproximações em oportunidades claras.
Mesmo sem a intensidade da primeira etapa, o Palmeiras criou uma grande chance aos 13. Marlon Freitas apareceu perto do gol e cabeceou para uma defesa de Volpi. Giay tentou aproveitar a sobra, mas foi travado antes de completar.
A noite frustrante de Sosa ganhou outro problema na sequência. Ao tentar arrancar pela esquerda, o atacante sentiu a coxa e precisou deixar o campo. A saída interrompeu uma atuação de bastante participação ofensiva, marcada pelo gol anulado e pelo pênalti perdido. A extensão do problema físico dependerá de avaliação médica.
O segundo gol, aos 32, deu tranquilidade definitiva ao Palmeiras Arias acelerou, participou da troca de passes e serviu Flaco López, que finalizou cruzado. A bola chegou a Giay, e o lateral completou para a rede, encerrando qualquer ameaça de reação do Bragantino.
Com a vantagem ampliada e sem ser pressionado, Abel aproveitou os minutos restantes para distribuir o desgaste do elenco. O Palmeiras terminou a partida com controle e cumpriu duas tarefas importantes em uma semana exigente: confirmou presença na decisão da Libertadores e voltou à ponta do Brasileirão.
Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Santos na quarta-feira, 28, às 19h30, na Vila Belmiro. No mesmo dia e horário, o Bragantino recebe a Chapecoense no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
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