Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 25/10/2026 10:53

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou neste sábado (24) à BBC que conta com um amplo apoio das associações-membro na corrida pela sua reeleição, apesar das inúmeras críticas que recebeu desde o projeto abandonado de abrir a Copa do Mundo a investidores privados.

Leia mais: Antoneli conquista a pole no GP do Texas; Bortoleto obtém 13º tempo



Esta declaração surge um dia após a mudança de posição da Confederação Asiática de Futebol (AFC), cujo apoio pode dar um novo impulso ao dirigente ítalo-suíço de 56 anos, que visa um quarto mandato. Esta declaração surge um dia após a mudança de posição da Confederação Asiática de Futebol (AFC), cujo apoio pode dar um novo impulso ao dirigente ítalo-suíço de 56 anos, que visa um quarto mandato.

Confira também: Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no Mundial de Ginástica



O futuro de Infantino parecia muito incerto há dois meses, devido ao seu projeto de criar uma empresa encarregada de gerir as atividades comerciais da Fifa e de vender participações minoritárias a investidores privados. O futuro de Infantino parecia muito incerto há dois meses, devido ao seu projeto de criar uma empresa encarregada de gerir as atividades comerciais da Fifa e de vender participações minoritárias a investidores privados.

Leia mais: Palmeiras vence o Bragantino e dorme na liderança do Brasileiro



Uefa, AFC e a Confederação da América do Norte, América Central e Caribe (Concacaf) haviam assinado uma carta na qual afirmavam que o futebol "não pertence a nenhum indivíduo". Uefa, AFC e a Confederação da América do Norte, América Central e Caribe (Concacaf) haviam assinado uma carta na qual afirmavam que o futebol "não pertence a nenhum indivíduo".

Confira também: Ex-Chelsea decide, e Aston Villa vence Manchester City pelo Inglês



Mas agora, Infantino, que pediu desculpas na semana passada por este projeto, volta a estar em uma posição de força para ser reeleito em março do ano que vem. Mas agora, Infantino, que pediu desculpas na semana passada por este projeto, volta a estar em uma posição de força para ser reeleito em março do ano que vem.

Leia mais: Mourinho promete títulos no Real e rebate provocação antes de clássico



"Acredito que o importante é que, em uma organização como a Fifa, possam existir opiniões diferentes, pontos de vista diferentes", declarou o dirigente à BBC. "Mas, se levamos a sério a democracia, o processo democrático, se acreditamos que todos têm o mesmo voto e a mesma voz em todo o planeta, que o futebol pertence a todos (...), então também devemos respeitar as opiniões da grande maioria". "Acredito que o importante é que, em uma organização como a Fifa, possam existir opiniões diferentes, pontos de vista diferentes", declarou o dirigente à BBC. "Mas, se levamos a sério a democracia, o processo democrático, se acreditamos que todos têm o mesmo voto e a mesma voz em todo o planeta, que o futebol pertence a todos (...), então também devemos respeitar as opiniões da grande maioria".

Confira também: Luis Enrique prevê que craque do PSG voltará 'mais forte' após lesão



"Acabo de voltar de Tóquio, onde a Confederação Asiática me deu seu apoio total. Estive em Cabo Verde, onde todos os países africanos me apoiaram. Falo com todas as associações de todo o mundo", afirmou. "Acabo de voltar de Tóquio, onde a Confederação Asiática me deu seu apoio total. Estive em Cabo Verde, onde todos os países africanos me apoiaram. Falo com todas as associações de todo o mundo", afirmou.