Neymar coloca a mão na frente da boca para falar com Rodrigo Nestor - Reprodução/Premiere

Neymar coloca a mão na frente da boca para falar com Rodrigo NestorReprodução/Premiere

Publicado 25/10/2026 08:41 | Atualizado 25/10/2026 11:41





"Primeiramente, gostaria de pedir desculpa à nação santista. Fui expulso de uma forma justa. Segundo, parabenizar meu time por ser guerreiro e acreditar até o final. Não sou muito de falar sobre o que acontece no jogo, ainda mais quando é debate entre jogador, acabei sendo expulso também. Mas hoje foi uma coisa bem séria, eu acho que foi algo além, tá ligado? Eu defendo isso aqui, vou dar a vida por isso aqui, vou xingar todo mundo, brigar, discutir, está tudo certo. Mas depois que acaba o jogo vai cada um para o seu canto e está tudo certo", afirmou Neymar. Neymar se pronunciou após ser expulso no sábado (24) devido a uma confusão com Rodrigo Nestor, no empate em 1 a 1 entre Santos e Bahia, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 do Peixe usou as redes sociais para se desculpar com a torcida santista e criticar a postura do meia do Bahia durante o desentendimento."Primeiramente, gostaria de pedir desculpa à nação santista. Fui expulso de uma forma justa. Segundo, parabenizar meu time por ser guerreiro e acreditar até o final. Não sou muito de falar sobre o que acontece no jogo, ainda mais quando é debate entre jogador, acabei sendo expulso também. Mas hoje foi uma coisa bem séria, eu acho que foi algo além, tá ligado? Eu defendo isso aqui, vou dar a vida por isso aqui, vou xingar todo mundo, brigar, discutir, está tudo certo. Mas depois que acaba o jogo vai cada um para o seu canto e está tudo certo", afirmou Neymar.

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Na ocasião, o atrito entre os atletas começou ainda no primeiro tempo. Rodrigo Nestor fez uma falta em Neymar aos 31 minutos e logo após, o camisa 10 do Santos jogou a bola no meio-campista do Bahia, que se jogou no chão. Neymar, então, tentou levantá-lo, mas Nestor reagiu, iniciando um pequeno tumulto. Por conta da situação, o meia-atacante do Santos recebeu cartão amarelo.



Ao retornarem do vestiário para iniciar a segunda etapa, as confusões continuaram. Durante uma discussão entre os dois antes do pontapé inicial, Neymar colocou a mão na boca em determinado momento. O meia do Bahia avisou o árbitro, que acionou o VAR e expulsou o camisa 10 do Santos com base na chamada "Lei Vini Jr.". Na ocasião, o atrito entre os atletas começou ainda no primeiro tempo. Rodrigo Nestor fez uma falta em Neymar aos 31 minutos e logo após, o camisa 10 do Santos jogou a bola no meio-campista do Bahia, que se jogou no chão. Neymar, então, tentou levantá-lo, mas Nestor reagiu, iniciando um pequeno tumulto. Por conta da situação, o meia-atacante do Santos recebeu cartão amarelo.Ao retornarem do vestiário para iniciar a segunda etapa, as confusões continuaram. Durante uma discussão entre os dois antes do pontapé inicial, Neymar colocou a mão na boca em determinado momento. O meia do Bahia avisou o árbitro, que acionou o VAR e expulsou o camisa 10 do Santos com base na chamada "Lei Vini Jr.".

"O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério. Essa é uma lei criada contra o racismo e ele quis se beneficiar no jogo por eu botar a mão na boca, não falei nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, trocando farpas, e está tudo certo, é do futebol. Só que o que ele fez é muito sério. Porque eu estava no meio de campo brincando, discutindo, eu estava brincando com os dois zagueiros, ele fez isso para se beneficiar no jogo. Se é uma lei para o racismo, como ele pode fazer essa coisa? É surreal, estou triste com o que aconteceu. Ele foi muito safado, de verdade", completou.

Como foi o duelo entre Santos x Bahia?

Ainda com Neymar em campo, o Bahia abriu o placar com Luciano Juba. Marcos Vitor cruzou na área, a zaga do Peixe afastou parcialmente e a bola sobrou para o lateral-esquerdo, que finalizou de primeira para marcar um bonito gol e colocar o Tricolor de Aço na frente do placar.



Após a expulsão de Neymar, o Peixe teve dificuldade para impor seu jogo. Apesar disso, a equipe santista pressionou o Bahia desde o início do segundo tempo. Nos acréscimos, na cobrança de escanteio de Rollheiser, Luan Peres subiu de cabeça e deixou tudo igual na Vila Belmiro.



Com a expulsão, o Santos não poderá contar com o meia-atacante no clássico com o Palmeiras, na próxima quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, nem na partida seguinte, contra o Red Bull Bragantino. No momento, o Peixe ocupa a oitava colocação e ainda sonha com uma vaga na Libertadores.



"Agora eu vou para casa, estou de cabeça limpa, obviamente chateado, dei a oportunidade de um idiota aparecer. Valeu, Nestor, eu vou dormir tranquilo, mas você, com sua safadeza, não vai não. Essa lei aqui é pro racismo (mão na boca), não é pra tu usar ao teu favor não", concluiu Neymar.