Thibaut Courtois em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Thibaut Courtois em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 25/10/2026 10:08 | Atualizado 25/10/2026 10:08

Poucas horas antes do El Clásico, o goleiro Courtois se tornou baixa para o técnico José Mourinho diante do Barcelona, pela décima rodada de La Liga. O arqueiro do Real Madrid apresentou um quadro gripal neste domingo (25) e deve ser substituído pelo ucraniano Andriy Lunin, que fará a estreia na temporada.

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O suplente não atua desde o final da última temporada e terá a missão de parar o melhor ataque da temporada na Europa. A equipe de Hansi Flick marcou 39 gols em apenas nove partidas pela competição nacional. O grande destaque do Barcelona é o brasileiro Raphinha, com 14 tentos em dez jogos. O suplente não atua desde o final da última temporada e terá a missão de parar o melhor ataque da temporada na Europa. A equipe de Hansi Flick marcou 39 gols em apenas nove partidas pela competição nacional. O grande destaque do Barcelona é o brasileiro Raphinha, com 14 tentos em dez jogos.

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Mesmo na sombra de Courtois, o ucraniano de 27 anos demonstrou segurança quando foi acionado. Há sete temporadas no elenco principal, Lunin tem 74 partidas pelo Real Madrid e ganhou destaque pela performance na Champions League de 2023/24, substituindo o camisa 1 em praticamente toda a competição. Na ocasião, o belga reassumiu a titularidade apenas na grande decisão, vencida diante do Borussia Dortmund. Mesmo na sombra de Courtois, o ucraniano de 27 anos demonstrou segurança quando foi acionado. Há sete temporadas no elenco principal, Lunin tem 74 partidas pelo Real Madrid e ganhou destaque pela performance na Champions League de 2023/24, substituindo o camisa 1 em praticamente toda a competição. Na ocasião, o belga reassumiu a titularidade apenas na grande decisão, vencida diante do Borussia Dortmund.

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Além de Lunin, o gigante da capital chamou o jovem Illia Voloshyn, de apenas 19 anos, para compor o banco de reservas. Ele também é ucraniano e tem atuado pela equipe C do Real Madrid, na quarta divisão espanhola. A equipe tem outros dois arqueiros em seu elenco: os jovens espanhóis Javier Navarro e Sergio Mestre. Além de Lunin, o gigante da capital chamou o jovem Illia Voloshyn, de apenas 19 anos, para compor o banco de reservas. Ele também é ucraniano e tem atuado pela equipe C do Real Madrid, na quarta divisão espanhola. A equipe tem outros dois arqueiros em seu elenco: os jovens espanhóis Javier Navarro e Sergio Mestre.

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O Real Madrid tem outros problemas para o El Clásico deste domingo além do arqueiro da seleção belga. O brasileiro Vini Jr. cumpre suspensão pela expulsão diante do Villarreal, enquanto Rodrygo, Raúl Asencio e Ferland Mendy continuam afastados pelo departamento médico. O Real Madrid tem outros problemas para o El Clásico deste domingo além do arqueiro da seleção belga. O brasileiro Vini Jr. cumpre suspensão pela expulsão diante do Villarreal, enquanto Rodrygo, Raúl Asencio e Ferland Mendy continuam afastados pelo departamento médico.