Com o fim da janela, Julián Álvarez ficou no Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
Álvarez pede desculpas a torcida após polêmica envolvendo Barcelona
Postura do argentino se tornou um dos assuntos mais comentados durante a janela de tranferência, ao tentar forçar sua ida para clube catalão
Álvarez pede desculpas a torcida após polêmica envolvendo Barcelona
Postura do argentino se tornou um dos assuntos mais comentados durante a janela de tranferência, ao tentar forçar sua ida para clube catalão
Com gols de Rayan e Evanilson, Bournemouth vence o Manchester United
Brasileiros brilham em vitória por 3 a 0 em Old Trafford e ampliam a crise dos Red Devils, que ocupam a 16ª posição do Campeonato Inglês
Pumita reforça motivação para clássico com Fla: 'Quebrar esse tabu'
Retrospecto negativo do Vasco ao longo dos últimos anos no confrontos contra o rival Rubro-Negro tem sido um combustível para o elenco
Suspenso, presidente do Fluminense acompanha jogo na Arena Condá
Mattheus Montenegro acompanhou o Tricolor na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, pela 32ª rodada do Brasileirão, no setor visitante
Raoni diz que pensou em aposentadoria após mal súbito em luta, mas mantém futuro em aberto
Brasileiro falou que chegou a comunicar sua intenção de parar de lutar, porém decidiu priorizar a recuperação antes de definir o futuro
Abel comenta ação do Flamengo para reverter eliminação na Libertadores
Treinador afirma que classificação do Palmeiras para a final foi conquistada por mérito esportivo dentro de campo e 'sem asterisco'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.