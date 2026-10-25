Com o fim da janela, Julián Álvarez ficou no Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Com o fim da janela, Julián Álvarez ficou no Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 25/10/2026 14:00

O atacante do Atlético de Madrid e vice-campeão do mundo com a Argentina, Julian Àlvarez se desculpou com os torcedores do Atleti após marcar e confirmar a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruña no Campeonato Espanhol, neste último sábado (24). O jogador foi alvo de críticas por partes dos apoiadores da equipe, pois tentou forçar uma ida para o rival, Barcelona na janela de transferência do meio deste ano.

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"Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas aos nossos torcedores pelas minhas palavras na Copa do Mundo. Foi um erro da minha parte, considerando a forma como as disse e o momento em que foram ditas. Entendo a raiva. Como torcedor, eu também estaria com raiva, principalmente considerando o apoio que sempre me deram", afirmou o atacante argentino, durante a zona mista.

"Eles têm sido incrivelmente generosos nessas últimas semanas. Preciso me concentrar em melhorar. Eles me apoiaram o tempo todo e agora preciso trabalhar duro porque temos coisas muito importantes pela frente", completou, por fim.

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Julian Álvarez foi o principal alvo do Barcelona na janela de transferência de começo da temporada 2026-2027. O clube catalão chegou a formalizar uma proposta de de cerca de 100 milhões de euros pelo atacante (R$ 600 milhões, na cotação atual), que foi prontamente recusada pelo Atlético de Madrid.

O clube ainda reforçou que o atleta só deixaria a equipe caso a multa recisória de seu contrato, fixada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões), fosse paga.

Contudo, o astro argentino demonstrou muito interesse na transferência, e chegou a ser ausência em três treinos consecutivos, voltando a ser integrado ao elenco apenas quando a janela de transferência se fechou, mas ainda muito contrariado, e demonstrando insatisfação de forma pública pela não liberação.

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A situação ficou explícita no empate em 2 a 2 do Atlético de Madrid contra o Villareal, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. A torcida vaiou Julian durante o aquecimento e quando entrou em campo, subsitituindo Marc Pubill, aos 23 minutos da segunda etapa. Após a partida, os jogadores foram agradecer o apoio da torcida, e por recomendação da comissão técnica e da diretoria do clube, o jogador foi direto ao vestiário, sem acompanhar o resto do grupo.