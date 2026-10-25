Flávia Saraiva conquistou o ouro na trave na Copa do Mundo de Ginástica - Melogym / CBG

Flávia Saraiva conquistou o ouro na trave na Copa do Mundo de GinásticaMelogym / CBG

Publicado 25/10/2026 14:42

Flávia Saraiva encerrou sua participação no Mundial de Ginástica Artística de 2026 com uma medalha de bronze. Neste domingo (25), a brasileira subiu ao pódio na final da trave, em Roterdã, na Holanda, e garantiu a segunda medalha do Brasil na competição.

"Essa medalha representa uma menina de 16 anos em sua primeira final olímpica. Muito orgulhosa de ter treinado mais dez anos e ter conquistado essa primeira medalha na trave em Mundial. Eu me sinto muito feliz. Foi um trabalho muito bem-feito, estratégias montadas para colocar o máximo de dificuldade. (...) Finalmente consegui depois de dez anos tentando. Dá um alívio, mas agora quero mais", disse Flávia.

Depois de uma semana de disputas, Flavinha acertou sua série e recebeu 14.300 pontos dos árbitros, sendo 6.1 de dificuldade e 8.2 de execução. A nota foi suficiente para colocar a brasileira na terceira posição, atrás apenas da argelina Kaylia Nemour e da chinesa Zhang Qingying.As duas primeiras colocadas terminaram com a mesma pontuação, 14.566, mas Nemour ficou com o ouro por ter recebido uma nota maior de execução. A chinesa levou a prata.

A conquista deste domingo é a terceira medalha de Flávia em Campeonatos Mundiais e a segunda em provas individuais. Em 2023, a ginasta fez parte da equipe brasileira que conquistou uma inédita medalha de prata e também subiu ao pódio no solo, com o bronze.

O resultado coroou uma participação intensa de Flavinha no Mundial. Além de disputar os quatro aparelhos na fase classificatória, ela também competiu na final por equipes, em que o Brasil terminou na quinta posição, e na decisão do individual geral, encerrada em 12º lugar.

Com o bronze de Flávia, o Brasil se despede de Roterdã com duas medalhas. A primeira veio no sábado (24), quando Rebeca Andrade conquistou o ouro no salto.O próximo Mundial, em 2027, será importante para a seleção brasileira na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

RESULTADO FINAL DA TRAVE FEMININA

1. Kaylia Nemour (Argélia) - 14.5662.

2. Zhang Qingying (China) - 14.5663.

3. Flávia Saraiva (Brasil) - 14.3004.

4. Elena Colas (França) - 14.1005.

5. Manila Esposito (Itália) - 14.0666.

6. Skye Blakely (Estados Unidos) - 13.6337.

7. Qiu Qiyuan (China) - 13.6338.

8. Okamura Mana (Japão) - 12.666

Quem é Flávia Saraiva?

Flávia Saraiva nasceu no Rio de Janeiro. Com apenas 11 anos, a jovem ginásta se mudou para a cidade do interior, Três Rios para investir em sua carreira nos tablados. Apenas quatro anos depois, ela começo a se destacar intercionalmente, quando conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing, na China.

Dois anos depois, nas Olimpíadas de 2016 no Rio, sua cidade natal, disputou três finais, com apenas 16 anos. A trave se tonrou seu principal aparelho, mas a medalha individual demorou.

Em meio a este período, brilhou no Pan-Americanos de 2023, tornou-se a atleta brasileira com mais pódios na história da competição, empatada com Daniele Hypólito. No ano seguinte, em Paris 2024, ajudou a equipe brasileira a conquistar uma inédita medalha de bronze por equipes, em sua terceira participação olímpica.

Neste ano, encerrou o Campeonato Brasileiro como a atleta mais condecorada, com quatro ouros e uma prata, além de conquistar o ouro nas paralelas assimétricas na Copa do Mundo, na Hungria.