Di María e Paredes campeões da Copa do Mundo em 2022Juan Mabromata/AFP
Di Maria admite ter 'secado' Vasco contra o Boca na Sul-Americana
Ponta-esquerda argentino garantiu que estava torcendo pela felicidade de seu amigo pessoal, Leandro Paredes, apesar da rivalidade em campo
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Bahia repudia 'agressões verbais' de Neymar em polêmica com Nestor
Camisa 10 do Santos foi expulso no intervalo do duelo contra a equipe baiana, neste sábado (25), após discussão com o meio-campista
Marcelo exalta Fluminense após eliminação: 'Encontrando o caminho'
Campeão da Libertadores pela equipe em 2023, admitiu uma certeza tristeza após a derrota para o Palmeiras, mas crê em evolução do clube
Bruno Duarte acredita em virada de chave do Vasco: 'Grupo sensacional'
Centroavante admitiu gosto 'amargo' da eliminação na Sul-Americana, mas indicou triunfo sobre o Corinthians como nova dose de motivação
Flávia Saraiva conquista medalha de bronze no Mundial
Ginásta brasileira, de 27 anos, foi a segunda brasileira a estar no pódio da competição que está ocorrendo, em Roterdã, na Holanda
Álvarez pede desculpas a torcida após polêmica envolvendo Barcelona
Postura do argentino se tornou um dos assuntos mais comentados durante a janela de tranferência, ao tentar forçar sua ida para clube catalão
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