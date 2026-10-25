Di María e Paredes campeões da Copa do Mundo em 2022 - Juan Mabromata/AFP

Di María e Paredes campeões da Copa do Mundo em 2022Juan Mabromata/AFP

Publicado 25/10/2026 17:04

Campeão mundial com a seleção argentina em 2022 e protagonista do Rosário Central, Ángel Di María comentou sobre uma conversa entre ele e Leandro Paredes antes do segundo confronto entre Boca Juniors e Vasco, que terminou 3 a 1 para os argentinos , no Maracanã, pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana.

"Sempre lhe desejo o melhor. Como lhe disse depois do jogo, quando chegaram à final, fiquei muito feliz, emocionado com o gol que ele marcou e por ele conseguir jogar. Ele estava se recuperando de uma lesão. Não me importo com quem ganhe, estou feliz pelos meus amigos", disse o atacante com bastante entusiasmo.

Paredes é considerado como o grande protagonista da equipe, mas iniciou a partida no banco e não havia certeza se ele entraria, pois estava em recuperação de uma lesão muscular grau 2 na porção posterior de sua coxa direita. Para conseguir entrar em campo, o departamento médico fez todos os esforços necessários, inclusive um procedimento incomum, conhecido como PRP, ou plasma rico em plaquetas, que consiste em tratar o próprio sangue e aplicar na área lesionada para acelerar a recuperação.

Com isso, o volante Leandro Paredes só foi entrar em campo aos 13 minutos da segunda etapa, mas, posteriormente, todo seu esforço seria recompensado, pois foi ele o autor do gol que classificou o Boca Juniors, faltando apenas dois minutos para o fim do tempo regulamentar. A partida terminou 3 a 1 no Maracanã e, como o jogo de ida foi apenas 1 a 0 para o Vasco, os argentinos avançaram para a final da competição.

A comemoração de Di María com a classificação poderia soar um pouco estranha, porque, atualmente, os dois são adversários dentro das quatro linhas, mas, apesar disso, eles têm uma extensa relação de amizade, atuando juntos pela seleção, pela Juventus e pelo Paris Saint-Germain.

Inclusive, o último encontro dos dois foi pela 8ª rodada do torneio de fechamento do Campeonato Argentino, em 2025. Boca Juniors e Rosário Central empataram em 1 a 1, com direito a gol olímpico de Di María.

Final da Sul-Americana

Agora, a final da Copa Sul-Americana já está definida. O Boca Juniors vai enfrentar o Atlético Mineiro no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Caso a equipe argentina conquiste o título, ela se isolará na liderança, como o único clube a conquistar três vezes a competição.