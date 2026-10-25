Ex-Flamengo, Filipe Luís é o técnico do MonacoValery Hache / AFP
Monaco de Filipe Luís tropeça em Davide Ancelotti: 'Insuficiente'
Time do treinador brasileiro dominou, mas empatou em 1 a 1 com o Lille, comandado pelo ex-Botafogo, filho do técnico da Seleção
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Antonelli conquista GP dos EUA e fica muito próximo de título da F1
Italiano venceu corrida deste domingo (25), mas teve título adiado; Leclerc e Verstappen fecharam o pódio, enquanto Bortoleto ficou em 13º
Real Madrid vence o Barcelona no Camp Nou, com dois de Mbappé
Raphinha descontou para os Culés; com a vitória, Merengues encurtaram para três pontos a distância para os rivais na tabela
Felipe Melo cobra identidade de Tite no Botafogo: 'Não sabe como joga'
Comentarista detonou o desempenho do Alvinegro na derrota para o Internacional, neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro
Morre Dadá Figueiredo, referência carioca no surfe, aos 61 anos
Um dos grandes influenciadores dentro dos esportes radicais, que marcou principalmente os anos 80 pelo seu estilo irreverente
Wesley Natã foi titular no Fluminense por problema físico de atacante
Garoto, de 18 anos, foi surpresa nos onze iniciais do Tricolor diante da Chapecoense, neste sábado (24), pelo Brasileirão
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