Ex-Flamengo, Filipe Luís é o técnico do Monaco - Valery Hache / AFP

Ex-Flamengo, Filipe Luís é o técnico do MonacoValery Hache / AFP

Publicado 25/10/2026 20:45

Vivendo primeira sequência de tropeços com o Monaco no Campeonato Francês , Filipe Luís recebeu dura análise de um dos principais jornais do país. As críticas repercutiram o empate em 1 a 1 com o Lille, comandado pelo ex-Botafogo Davide Ancelotti, em casa e com um jogador a mais desde os 20 minutos do segundo tempo. O duelo aconteceu neste domingo (25), em confronto direto pela ponta da tabela.

O jornal "L'Équipe" foi sincero ao admitir que "claramente, o vento não estava a favor do treinador brasileiro". Na análise do veículo, a primeira demonstração do azar de Filipe Luís foi a atuação irreconhecível do meio-campista senegalês Lamine Camara, amplamente elogiado pelo treinador e um dos destaques da equipe.

Aos 24 minutos da etapa inicial, foi ele que perdeu a posse de bola que originou o gol do Lille, marcado pelo jovem ponta Ethan Mbappé, curiosamente irmão de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid. Ainda sobre o início muito abaixo das expectativas, o veículo destacou que a equipe comandada por Filipe Luís encerrou a primeira metade do duelo sem acertar um único chute ao gol.

Em seguida, ao definir a atuação do Monaco no segundo tempo, o jornal ressaltou o "trabalho vitorioso, porém insuficiente, de Filipe Luís como treinador". Após minutos iniciais apáticos, o treinador mexeu no time, que voltou do intervalo "muito mais incisivo e com um novo propósito". Foi assim que, aos 30 da etapa final, já com um jogador a mais, o Monaco chegou ao empate.

Porém, as investidas pararam por aí. A equipe comandada pelo ex-Flamengo não conseguiu virar o jogo e, de quebra, ainda teve novo azar. Ansu Fati, ponta revelado pelo Barcelona que voltava de lesão, entrou em campo por apenas 15 minutos, antes de ser substituído com nova distensão muscular.

Filipe Luís vive primeira oscilação no Monaco

Com vitórias sobre Olympique de Marselha e PSG, e 100% de aproveitamento na Liga Conferência, Filipe Luís vive começo dos sonhos no Monaco. Porém, as três últimas rodadas do Campeonato Francês provocaram sua primeira sequência de tropeços no comando da equipe.

Além do empate com o Lille, o time do brasileiro perdeu para o 9º colocado Lorient por 1 a 0, e empatou em 2 a 2 com o Tolouse, atualmente 11º lugar na tabela. Com isso, o Monaco, que chegou a liderar a competição, ocupa o 3º lugar, e pode ser ultrapassado por PSG e Lyon, que se enfrentam neste domingo (25). Ainda assim a equipe de Filipe Luís está apenas um ponto atrás do novo líder Rennes.