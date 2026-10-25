Renomado surfista carioca, Dadá FigueredoReprodução/Instagram @dada_figueiredo
Morre Dadá Figueiredo, referência carioca no surfe, aos 61 anos
Um dos grandes influenciadores dentro dos esportes radicais, que marcou principalmente os anos 80 pelo seu estilo irreverente
Imprensa internacional critica Neymar: 'Polêmica atrás de polêmica'
Camisa 10 do Santos foi expulso no intervalo do empate com o Bahia, neste sábado (24), por confusão com o meio-campista Rodrigo Nestor
Atacante cita Gabigol como razão para não ter dado certo no Flamengo
Contratado em janeiro de 2025, centroavante chegou ao Rubro-Negro para substituir o ex-camisa 9, mas foi vendido um ano depois
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Time do treinador brasileiro dominou, mas empatou em 1 a 1 com o Lille, comandado pelo ex-Botafogo, filho do técnico da Seleção
Antonelli conquista GP dos EUA e fica muito próximo de título da F1
Italiano venceu corrida deste domingo (25), mas teve título adiado; Leclerc e Verstappen fecharam o pódio, enquanto Bortoleto ficou em 13º
Real Madrid vence o Barcelona no Camp Nou, com dois de Mbappé
Raphinha descontou para os Culés; com a vitória, Merengues encurtaram para três pontos a distância para os rivais na tabela
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Comentarista detonou o desempenho do Alvinegro na derrota para o Internacional, neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro
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