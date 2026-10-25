Neymar em ação contra o BahiaRaul Baretta / Santos
Imprensa internacional critica Neymar: 'Polêmica atrás de polêmica'
Camisa 10 do Santos foi expulso no intervalo do empate com o Bahia, neste sábado (24), por confusão com o meio-campista Rodrigo Nestor
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Atacante cita Gabigol como razão para não ter dado certo no Flamengo
Contratado em janeiro de 2025, centroavante chegou ao Rubro-Negro para substituir o ex-camisa 9, mas foi vendido um ano depois
Monaco de Filipe Luís tropeça em Davide Ancelotti: 'Insuficiente'
Time do treinador brasileiro dominou, mas empatou em 1 a 1 com o Lille, comandado pelo ex-Botafogo, filho do técnico da Seleção
Antonelli conquista GP dos EUA e fica muito próximo de título da F1
Italiano venceu corrida deste domingo (25), mas teve título adiado; Leclerc e Verstappen fecharam o pódio, enquanto Bortoleto ficou em 13º
Real Madrid vence o Barcelona no Camp Nou, com dois de Mbappé
Raphinha descontou para os Culés; com a vitória, Merengues encurtaram para três pontos a distância para os rivais na tabela
Felipe Melo cobra identidade de Tite no Botafogo: 'Não sabe como joga'
Comentarista detonou o desempenho do Alvinegro na derrota para o Internacional, neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro
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