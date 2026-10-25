Neymar em ação contra o Bahia - Raul Baretta / Santos

Neymar em ação contra o BahiaRaul Baretta / Santos

Publicado 25/10/2026 22:30

Neymar voltou a ser alvo de críticas da imprensa internacional, após expulsão no intervalo do empate em 1 a 1 com o Bahia, neste sábado (24), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O camisa 10 do Santos recebeu cartão vermelho no intervalo da partida, em confusão com o meio-campista Rodrigo Nestor . Em reação ao episódio, veículos pelo mundo detonaram a postura "explosiva" do astro.

O jornal "Sport", da Espanha, escreveu que Neymar se envolve em "polêmica atrás de polêmica". "Lesões, festas, declarações, brigas com torcedores, discussões em campo... Neymar está nas notícias praticamente todo fim de semana, e neste sábado, 24 de outubro, ele não iria quebrar esse hábito no Brasileirão", prosseguiu a matéria, que ironizou os "desentendimentos habituais" do jogador.

Na França, o "Le Parisien" apontou o camisa 10 do Santos como "destacado negativamente" diante do Bahia. "Visivelmente ainda muito irritado, ele caminhou de um lado para o outro várias vezes antes de se aproximar de Nestor uma última vez para falar com ele, com a mão cobrindo a boca", comentou a publicação, sobre a cena que resultou na expulsão do jogador, após sequência de discussões com o adversário no primeiro tempo.

"Visivelmente enfurecido, o meia tentou agredir o adversário, provocando uma grande confusão, antes de ser contido pelos companheiros de equipe", finalizou o jornal francês, com duras palavras, acerca da reação do atleta ao receber o cartão vermelho do árbitro Sávio Pereira Sampaio.

Entenda a expulsão de Neymar

O desentendimento entre Neymar e Rodrigo Nestor começou ainda no primeiro tempo. Primeiro, o meio-campista do Bahia fez falta no rival aos 31 minutos. Em reação, o meia do Santos jogou a bola no adversário, que se atirou no chão. Ao ser levantado pelo astro com rispidez, o atleta do time baiano reagiu, iniciando pequena confusão, que rendeu cartão amarelo ao camisa 10 do Peixe.

No retorno ao gramado para a segunda etapa, as confusões continuaram. Durante uma discussão entre os dois antes do pontapé inicial, Neymar falhou algo com a mão na frente da boca. O meia do Bahia avisou o árbitro, que acionou o VAR e expulsou o camisa 10 do Santos com base na chamada "Lei Vini Jr".

O que é a Lei Vini Jr?

Com base em acusação de racismo sofrida por Vini Jr na Liga dos Campeões, a Fifa criou regra que impede jogadores de cobrirem a boca para falar com adversários. Na ocasião que inspirou a medida, o brasileiro denunciou o argentino Prestianni, do Benfica, de chamá-lo de "macaco (mono)". Porém, a mão do jogador impediu qualquer leitura labial. Brasileirão adotou a regra após a pausa para a Copa do Mundo.