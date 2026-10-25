Mbappé comemora segundo gol contra o Barcelona - Josep Lago / AFP

Mbappé comemora segundo gol contra o BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 25/10/2026 19:30 | Atualizado 25/10/2026 19:31

Vitória merengue no El Clásico . Com direito ao 100º gol de Mbappé pelo clube, o Real Madrid venceu o Barcelona em pleno Camp Nou e encurtou a distância para o rival no Campeonato Espanhol. O francês abriu o placar no fim do primeiro tempo, e Raphinha apareceu para empatar depois do intervalo. Porém, o camisa 10 madridista voltou a brilhar, desta vez aos 42 minutos da etapa final, ao anotar o gol da vitória.

Leia mais: Álvarez pede desculpas a torcida após polêmica envolvendo Barcelona

Dominante na posse de bola, com mais de 60% no total, o Barcelona não conseguiu ser tão efetivo nas finalizações, mesmo jogando dentro de casa. Este, inclusive, foi outro número que o time mandante foi superior, com nove chutes, contra seis do rival. Por outro lado, o Real foi oportunista, aproveitou as chances que teve e chegou à quinta vitória seguida na temporada.

Nesta partida, o Barcelona buscava quebrar um recorde de 58 anos que divide justamente com o Real, com nove vitórias nos nove primeiros jogos do campeonato. Mesmo com a derrota, o Barcelona continua na liderança com 27 pontos, mas viu a aproximação do Real, que agora tem 24 na terceira posição, um atrás do Atlético de Madrid.

O jogo

O primeiro tempo foi eletrizante, com as duas equipes buscando o gol. Pelo lado direito do ataque do Barcelona, Lamine Yamal e Cucurella travaram série de duelos. Na parte ofensiva, os visitantes atacavam pela direita, especialmente com Arda Güler, e pela esquerda, com Diomande. Kylian Mbappé aparecia bem tanto pelo meio como caindo pelos lados.

Aos 41, o Real Madrid abriu o placar com o primeiro de Mbappé, que aproveitou rebote de Gerard Martín após cruzamento pela esquerda de Diomande. O atacante francês vinha na corrida, de frente para o gol, e bloqueou o corte do zagueiro do Barcelona. A bola entrou no canto direito de Joan Garcia. Yamal teve chance clara para empatar antes do intervalo, mas sozinho na área finalizou para fora. Diomande também desperdiçou grande oportunidade de ampliar.

A intensidade seguiu alta na segunda etapa. O Real se desdobrava para bloquear as chegadas do Barcelona diante da área. Aliada à forte marcação, o time de Mourinho saía em rápidos e perigosos contra-ataques.

Aos 16, após cobrança rápida de escanteio, Pedri achou Raphinha livre na área. O artilheiro de La Liga dominou com a perna direita e bateu de esquerda, cruzado, para empatar a partida. O brasileiro, que fazia uma partida discreta até então, chegou ao 13º gol no campeonato.

O goleiro Lunin, que substituiu o titular Courtois, com gripe, foi fundamental para evitar a virada do Barcelona, quatro minutos após o gol de empate, ao realizar defesa magistral após cabeçada de Gerard Martin.

Depois do gol de empate, o Barcelona pressionou o rival em busca da virada. Yamal buscava jogo, mas enfrentava forte marcação e mesmo assim finalizava com perigo. Aos 40, Raphinha deu lugar a Gabriel Jesus, mas quem brilhou foi Mbappé, que apareceu na área para apenas tocar para o gol após grande jogada de Camavinga pela direita. Foi o 100º gol de Mbappé com a camisa do Real.

Na 11ª rodada de La Liga, o Barcelona tenta retomar o caminho das vitórias recebendo o Alavés no sábado, enquanto o Real visita o Racing Santander no domingo.

*Informações da Agência Estado