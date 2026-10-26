Michael Carrick, atual técnico do Manchester UnitedDarren Staples / AFP

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Theo Faria
A diretoria do Manchester United avalia demitir Michael Carrick após mais uma derrota neste começo de temporada. Os dirigentes dos Red Devils se reuniram no centro de treinamento do clube na manhã desta segunda-feira (26) para discutir o futuro do técnico. 
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A situação piorou depois do revés por 3 a 0 para o Bournemouth, domingo (25), em Old Trafford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Com sete pontos em oito jogos, a equipe ocupa a 16ª posição na tabela da competição nacional, na beira da zona de rebaixamento.

Caso Michael Carrick deixe o cargo, os favoritos para assumir o elenco são Julian Nagelsmann e Eddie Howe, que estão sem clube. Antonio Conte é outro que aparece na mira, mas corre por fora. As informações são do jornal britânico ‘The Sun’.
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Críticas de Bruno Fernandes a Michael Carrick

Recentemente, Bruno Fernandes criticou a postura do Manchester United na goleada sofrida por 4 a 1 para o Como, na terceira rodada da Liga dos Campeões. O capitão dos Red Devils mostrou ter ficado insatisfeito com a tática adotada por Michael Carrick.

“É uma decisão da comissão técnica não realizar uma pressão homem a homem. Às vezes deixam espaços tentando recuperar a bola, mas quando você dá muita posse de bola para esse tipo de time, eles ganham confiança”, disse o jogador.

“Isso é algo que precisa ser analisado pelo treinador e sua comissão, não por mim. Às vezes é preciso ser mais corajoso sob pressão, assumir o risco de pressionar e incomodar alto”, complementou.
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Manchester United vive sequência de resultados ruins

A última vitória do Manchester United foi sobre o Sabah, por 4 a 0, dia 10 de setembro, em Old Trafford, na rodada de abertura da Liga dos Campeões. De lá para cá, foram três empates e cinco derrotas.

. Manchester United 0x1 Manchester City (13/09) - 4ª rodada do Campeonato Inglês
. Manchester United 2x3 Brighton (16/09) - 3ª fase da Copa da Liga Inglesa
. Fulham 1x1 Manchester United (20/09) - 5ª rodada do Campeonato Inglês
. Manchester United 1x1 Tottenham (10/10) - 6ª rodada do Campeonato Inglês
. Atlético de Madrid 2x0 Manchester United (13/10) - 2ª rodada da Liga dos Campeões
. Leeds 1x1 Manchester United (18/10) - 7ª rodada do Campeonato Inglês
. Como 4x1 Manchester United (21/10) - 3ª rodada da Liga dos Campeões
. Manchester United 0x3 Bournemouth (25/10) - 8ª rodada do Campeonato Inglês