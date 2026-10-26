João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiroMinas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP
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