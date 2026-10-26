Neymar pode pegar gancho no BrasileiroRaul Baretta / Santos

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Pedro Logato
Expulso no empate entre Santos e Bahia, pelo Brasileiro, no último sábado (24), o atacante Neymar, de 34 anos, poderá receber um gancho do STJD. O presidente do tribunal, Luís Otávio Veríssimo, confirmou a denúncia e disse que a súmula da partida será analisada. Ele poderá ficar sem jogar por até seis partidas.
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"Expulsei com cartão vermelho direto, no intervalo da partida, quando as equipes já se encontravam no campo de jogo para o início do segundo tempo, o atleta de Neymar, da equipe mandante, por: cobrir a boca intencionalmente com a mão durante uma discussão contra seu adversário Rodrigo Nestor. Informo que após ser expulso o atleta correu em direção ao banco de reservas da equipe visitante para confrontar seu adversário, precisando ser contido por seus companheiros", colocou o árbitro Sálvio Pereira de Sampaio.
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Neymar foi expulso ao colocar a mão na boca depois de uma provocação ao jogador do Bahia, Rodrigo Nestor. O camisa 10 descumpriu a lei Vini Jr. Depois da partida, o craque pediu desculpas aos santistas.
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"Primeiramente, gostaria de pedir desculpa à nação santista. Fui expulso de uma forma justa. Segundo, parabenizar meu time por ser guerreiro e acreditar até o final. Não sou muito de falar sobre o que acontece no jogo, ainda mais quando é debate entre jogador, acabei sendo expulso também. Mas hoje foi uma coisa bem séria, eu acho que foi algo além, tá ligado? Eu defendo isso aqui, vou dar a vida por isso aqui, vou xingar todo mundo, brigar, discutir, está tudo certo. Mas depois que acaba o jogo vai cada um para o seu canto e está tudo certo", afirmou Neymar.
Na ocasião, o atrito entre os atletas começou ainda no primeiro tempo. Rodrigo Nestor fez uma falta em Neymar aos 31 minutos e logo após, o camisa 10 do Santos jogou a bola no meio-campista do Bahia, que se jogou no chão. Neymar, então, tentou levantá-lo, mas Nestor reagiu, iniciando um pequeno tumulto. Por conta da situação, o meia-atacante do Santos recebeu cartão amarelo.

Ao retornarem do vestiário para iniciar a segunda etapa, as confusões continuaram. Durante uma discussão entre os dois antes do pontapé inicial, Neymar colocou a mão na boca em determinado momento. O meia do Bahia avisou o árbitro, que acionou o VAR e expulsou o camisa 10 do Santos com base na chamada "Lei Vini Jr.".
"O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério. Essa é uma lei criada contra o racismo e ele quis se beneficiar no jogo por eu botar a mão na boca, não falei nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, trocando farpas, e está tudo certo, é do futebol. Só que o que ele fez é muito sério. Porque eu estava no meio de campo brincando, discutindo, eu estava brincando com os dois zagueiros, ele fez isso para se beneficiar no jogo. Se é uma lei para o racismo, como ele pode fazer essa coisa? É surreal, estou triste com o que aconteceu. Ele foi muito safado, de verdade", completou.