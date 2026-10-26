Neymar pode pegar gancho no Brasileiro - Raul Baretta / Santos

Neymar pode pegar gancho no BrasileiroRaul Baretta / Santos

Publicado 26/10/2026 13:23

Expulso no empate entre Santos e Bahia, pelo Brasileiro, no último sábado (24), o atacante Neymar, de 34 anos, poderá receber um gancho do STJD. O presidente do tribunal, Luís Otávio Veríssimo, confirmou a denúncia e disse que a súmula da partida será analisada. Ele poderá ficar sem jogar por até seis partidas.

"Expulsei com cartão vermelho direto, no intervalo da partida, quando as equipes já se encontravam no campo de jogo para o início do segundo tempo, o atleta de Neymar, da equipe mandante, por: cobrir a boca intencionalmente com a mão durante uma discussão contra seu adversário Rodrigo Nestor. Informo que após ser expulso o atleta correu em direção ao banco de reservas da equipe visitante para confrontar seu adversário, precisando ser contido por seus companheiros", colocou o árbitro Sálvio Pereira de Sampaio.

Neymar foi expulso ao colocar a mão na boca depois de uma provocação ao jogador do Bahia, Rodrigo Nestor. O camisa 10 descumpriu a lei Vini Jr. Depois da partida, o craque pediu desculpas aos santistas.

"Primeiramente, gostaria de pedir desculpa à nação santista. Fui expulso de uma forma justa. Segundo, parabenizar meu time por ser guerreiro e acreditar até o final. Não sou muito de falar sobre o que acontece no jogo, ainda mais quando é debate entre jogador, acabei sendo expulso também. Mas hoje foi uma coisa bem séria, eu acho que foi algo além, tá ligado? Eu defendo isso aqui, vou dar a vida por isso aqui, vou xingar todo mundo, brigar, discutir, está tudo certo. Mas depois que acaba o jogo vai cada um para o seu canto e está tudo certo", afirmou Neymar.

Na ocasião, o atrito entre os atletas começou ainda no primeiro tempo. Rodrigo Nestor fez uma falta em Neymar aos 31 minutos e logo após, o camisa 10 do Santos jogou a bola no meio-campista do Bahia, que se jogou no chão. Neymar, então, tentou levantá-lo, mas Nestor reagiu, iniciando um pequeno tumulto. Por conta da situação, o meia-atacante do Santos recebeu cartão amarelo.



Ao retornarem do vestiário para iniciar a segunda etapa, as confusões continuaram. Durante uma discussão entre os dois antes do pontapé inicial, Neymar colocou a mão na boca em determinado momento. O meia do Bahia avisou o árbitro, que acionou o VAR e expulsou o camisa 10 do Santos com base na chamada "Lei Vini Jr.".

"O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério. Essa é uma lei criada contra o racismo e ele quis se beneficiar no jogo por eu botar a mão na boca, não falei nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, trocando farpas, e está tudo certo, é do futebol. Só que o que ele fez é muito sério. Porque eu estava no meio de campo brincando, discutindo, eu estava brincando com os dois zagueiros, ele fez isso para se beneficiar no jogo. Se é uma lei para o racismo, como ele pode fazer essa coisa? É surreal, estou triste com o que aconteceu. Ele foi muito safado, de verdade", completou.