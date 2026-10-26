Atacante do Real Madrid, Vini Jr foi revelado pelo FlamengoJose Jordan / AFP
Quais são os brasileiros na disputa?
Já o Flamengo, campeão de quatro títulos em 2025, disputa o troféu de melhor clube do mundo contra Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain.Confira Lista completa dos indicados de todos os Prêmios
-Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
-Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
-Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)
-Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
-Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
-Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
-Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
-Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
-Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
-Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain/Geórgia)
-Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
-Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
-Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)
-Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
-Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
-Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
-Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
-João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
-Michael Olise (Bayern de Munique/França)
-Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Equador)
-Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
-Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
-Rodri (Barcelona/Espanha)
-Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/Espanha)
-William Saliba (Arsenal/França)
-Ferran Torres (Paris Saint-Germain/Espanha)
-Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
-Vini Jr. (Real Madrid/Brasil)
-Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
Melhor jogadora
-Selma Bacha (Lyon/França)
-Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
-Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
-Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
-Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
-Scarlett Camberos (Club América/México)
-Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
-Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
-Cata Coll (Barcelona/Espanha)
-Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
-Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
-Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
-Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
-Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
-Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
-Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
-Mapi León (Barcelona/Espanha)
-Lorena (Kansas City/Brasil)
-Melvine Malard (Chelsea/França)
-Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
-Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
-Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
-Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
-Alexia Putellas (London City/Espanha)
-Wendie Renard (Lyon/França)
-Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
-Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
-Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
-Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
-Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)
Melhor goleiro
-Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
-Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
-Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
-Joan García (Barcelona/Espanha)
-Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
-Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
-David Raya (Arsenal/Espanha)
-Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
-Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
-Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Melhor goleira
-Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
-Cata Coll (Barcelona/Espanha)
-Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
-Lorena (Kansas City/Brasil)
-Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Técnico do ano/masculino
-Mikel Arteta (Arsenal)
-Luis de La Fuente (Espanha)
-Unai Emery (Aston Villa)
-Vincent Kompany (Bayern de Munique)
-Luis Enrique (PSG)
Técnico do ano/feminino
-Jonatan Giráldez (Lyon)
-Andrée Jeglertz (Manchester City)
-Nils Nielsen (Japão)
-Pere Romeu (Barcelona)
-Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano - masculino
-Arsenal
-Bayern de Munique
-Bodo/Glimt
-Flamengo
-Paris Saint-Germain
Clube do ano - feminino
-Barcelona
-Bayern de Munique
-América do México
-Manchester City
-Lyon
Melhor jogador sub-21
-Kerim Alajbegovi (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
-Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
-Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
-Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
-Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
-Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
-Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
-Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
-Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
-Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
Melhor jogadora sub-21
-Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
-Vicky López (Barcelona/Espanha)
-Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
-Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
-Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
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