Gabigol vive grande fase no Santos - Raul Baretta/ Santos

Gabigol vive grande fase no Santos Raul Baretta/ Santos

Publicado 26/10/2026 15:00

O atacante Gabigol, de 30 anos, ainda tem seu futuro indefinido para a próxima temporada. Emprestado ao Santos, mas com contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028, o camisa 9 conta com a torcida de Kaio Jorge, artilheiro do clube mineiro, para um possível retorno à Raposa.

"Com certeza (seria boa uma volta dele). Quanto mais jogador com qualidade no time, melhor pro Cruzeiro, né? E ele pode também jogar ao meu lado, como foram algumas partidas do ano passado com o Jardim. Acabou dando assistência para mim, eu dei passe para ele também", afirmou o jogador em entrevista à "Romário TV".

Neste ano, Gabigol entrou em campo em 47 partidas, anotou 25 gols e deu 10 assistências. O atacante balançou as redes em 15 oportunidades pelo Brasileiro. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 9 está sendo titular de uma equipe em uma temporada inteira e novamente ele chegou a marca de mais de 20 gols por temporada.

Em 2024, pelo Flamengo, Gabigol viveu uma temporada ruim e acabou ficando no banco de reservas a maior parte do tempo. O mesmo aconteceu no ano passado, quando chegou ao Cruzeiro e assinou contrato até o fim de 2028. O camisa 9 está emprestado até o final do ano ao Peixe e tem futuro indefinido.

O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro e com isso se valorizou. O clube paulista deseja a sua permanência, mas vem agindo com cautela em relação aos movimentos do mercado.

Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.

Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.