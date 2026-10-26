Estádio Nilton Santos será o palco do jogo entre Vasco e Flamengo - Divulgação / Botafogo

Estádio Nilton Santos será o palco do jogo entre Vasco e Flamengo Divulgação / Botafogo

Publicado 26/10/2026 13:45

A partida entre Vasco e Flamengo, que irá acontecer no Nilton Santos, nesta quinta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro com mando de campo do Cruz-Maltino terá público dividido de 50% de carga para as duas torcidas. A situação foi definida em acordo pelos clubes em reunião na Ferj nesta segunda-feira (26).

A logística divulgada pelo clube previa torcedores vascaínos nos setores Norte, Oeste e Leste, enquanto os rubro-negros ficariam restritos ao Setor Sul. O acordo mudou o planejamento inicial, que dava ao Vasco algo em torno de 90% da carga e uma parte minoritária para os rubro-negros.

A ideia inicial dos mandantes era que São Januário fosse o palco, mas novamente a diretoria vascaína não conseguiu a aprovação da Polícia Militar nem da CBF. Entretanto, trabalha-se para que em 2027 possa haver uma mudança neste cenário, para o Cruz-Maltino voltar a receber clássicos em sua casa.

A decisão pelo Nilton Santos gera mais uma rusga entre os dois clubes arquirrivais. Afinal, havia um acordo entre eles para que as duas partidas do Brasileirão fossem no Maracanã.

Entretanto, o Vasco se viu prejudicado por não ter o estádio liberado pela gestão Fla-Flu para a disputa da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors. Diante dessa recusa e de outras, todas sob o argumento da preocupação com o mau estado do gramado, os vascaínos entenderam que não têm mais a obrigação de seguir com o acordo inicial.



A briga pelo Maracanã ocasionou uma verdadeira batalha judicial, com idas e vindas de decisões que inicialmente não aprovaram a partida do Cruz-Maltino no estádio e depois foram favoráveis. A indefinição até poucos dias antes do confronto de volta da competição sul-americana chegou a deixar sob risco a partida contra o Boca no Rio de Janeiro, com a Conmebol ameaçando levá-la para o Paraguai.



Durante essa briga, o presidente do Vasco, Pedrinho, avisou que pretende incomodar Flamengo e Fluminense sobre o estádio. Uma das possibilidade é contestar a licitação vencida pelos rivais em 2024.



"Fica, com muita humildade, um aviso para todas as pessoas. Se o Vasco passou um período sem representatividade e isso está incomodando, vai incomodar muito mais, inclusive em relação ao consórcio do Maracanã, com a licitação. Eu vou rever isso, pode ter certeza absoluta. Se o Vasco voltar ao seu trilho - e não estou falando sobre títulos, mas sobre reestruturação institucional - vai incomodar muito mais pessoas", garantiu o ex-jogador, que será candidato à reeleição.

Confira a nota do Vasco:

"O Vasco da Gama informa que, após reunião realizada nesta segunda-feira (26), na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), decidiu atender à solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da FERJ para estabelecer a divisão igualitária de ingressos entre as torcidas de Vasco e Flamengo, na partida do próximo dia 29 de outubro, no Estádio Nilton Santos.



Embora, na condição de mandante, tivesse definido inicialmente a distribuição de 90% dos ingressos para sua torcida e 10% para a torcida visitante, o Vasco optou por rever essa decisão em favor de uma solução construída pelo diálogo e pelo respeito às instituições que organizam o futebol brasileiro.



A decisão reflete uma convicção da atual gestão: defender os interesses do Vasco não significa deixar de reconhecer a importância do diálogo, do equilíbrio institucional e da responsabilidade coletiva com o futebol.



O Vasco tem plena consciência de sua grandeza, de seus direitos e da força de sua torcida. E é justamente por isso que entende que a firmeza na defesa desses direitos pode e deve caminhar ao lado da capacidade de construir soluções que contribuam para o fortalecimento das competições e do futebol brasileiro.



Em razão da nova distribuição de 50% dos ingressos para cada torcida, o clube realizará os ajustes necessários nos setores do estádio e divulgará, em breve, as novas informações sobre comercialização e preços.



Os torcedores que já adquiriram ingressos para setores que serão readequados receberão as devidas orientações. Aqueles que tenham pago valores superiores aos previstos na nova tabela receberão o reembolso da diferença.



O Vasco reafirma seu compromisso com seus sócios e torcedores, que merecem respeito, transparência e atenção em todas as decisões.



O Vasco seguirá defendendo seus direitos com firmeza, dialogando com as instituições e contribuindo para um futebol mais forte, equilibrado e respeitoso."