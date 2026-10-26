Fábio Carvalho em ação no Liverpool - Foto: Peter Zay / AFP

Fábio Carvalho em ação no Liverpool Foto: Peter Zay / AFP

Publicado 26/10/2026 16:17

Meio-campista com longa passagem pelo futebol inglês, Fábio Carvalho revelou um momento difícil da carreira fora dos gramados. Em entrevista ao jornal britânico "The Sun", o português de 24 anos relatou que, durante sua passagem pelo, enfrentou problemas com bebidas alcoólicas."Comecei a sair. Comecei a beber e fazia loucuras fora de campo. Chegava em casa depois das festas e começava a chorar muito. Eu só me sentia vazio. Depois, peguei a Bíblia. Não quer dizer que tenha mudado imediatamente, mas percebi que havia um vazio no meu coração que só Jesus podia preencher", desabafou.

Revelado pelo Fulham, Fábio Carvalho atuou na equipe até 2022, quando foi contratado pelo Liverpool. Durante sua passagem pelo clube, disputou 44 jogos, marcou 12 gols e deu oito assistências, além de conquistar o Championship, a segunda divisão inglesa. Ele foi vendido por 5 milhões de libras (R$ 30,7 milhões na época).O português chegou como uma grande promessa aos Reds. O meio-campista atuou na equipe na temporada 2022/23, mas não conseguiu corresponder às expectativas. Durante sua passagem, foram 21 jogos e três gols.O Liverpool terminou a temporada conquistando apenas a Supercopa da Inglaterra, no início da temporada, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Manchester City. No Campeonato Inglês, terminou na quinta colocação, ficando fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões de 2023/24. Na competição continental de 2022/23, foi eliminado pelo Real Madrid, após ser goleado por 5 a 2 em Anfield, na ida, e perder por 1 a 0 no Santiago Bernabéu.Após uma temporada abaixo das expectativas, Fábio Carvalho foi emprestado ao Leipzig, da Alemanha, sem opção de compra. O português teve pouco espaço no elenco comandado por Marco Rose na época e somou 15 partidas, sem participações em gols.Com poucas oportunidades, o empréstimo do português foi interrompido em janeiro de 2024, e ele acabou cedido novamente pelo Liverpool, desta vez ao Hull City, onde atuou até julho daquele ano. Foram 20 jogos, com nove gols e duas assistências.Em agosto de 2024, Fábio Carvalho foi vendido ao Brentford por 27,5 milhões de libras (R$ 193 milhões na época). Em sua primeira temporada na equipe, disputou 24 jogos, marcou três gols e deu três assistências.Em 2025/26, o português passou por um momento difícil da carreira. Em novembro de 2025, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e retornou aos gramados em uma partida oficial pelo Brentford em setembro de 2026, quando marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Reading, pela Copa da Liga Inglesa. Desde então, soma seis jogos, sendo cinco como titular, e anotou três gols.