Fábio Carvalho em ação no Liverpool Foto: Peter Zay / AFP

M
Marcus Vinicius Balbino
Meio-campista com longa passagem pelo futebol inglês, Fábio Carvalho revelou um momento difícil da carreira fora dos gramados. Em entrevista ao jornal britânico "The Sun", o português de 24 anos relatou que, durante sua passagem pelo Liverpool, enfrentou problemas com bebidas alcoólicas.

"Comecei a sair. Comecei a beber e fazia loucuras fora de campo. Chegava em casa depois das festas e começava a chorar muito. Eu só me sentia vazio. Depois, peguei a Bíblia. Não quer dizer que tenha mudado imediatamente, mas percebi que havia um vazio no meu coração que só Jesus podia preencher", desabafou.
Leia mais: Conheça a história de Ronaldo Fenômeno

Revelado pelo Fulham, Fábio Carvalho atuou na equipe até 2022, quando foi contratado pelo Liverpool. Durante sua passagem pelo clube, disputou 44 jogos, marcou 12 gols e deu oito assistências, além de conquistar o Championship, a segunda divisão inglesa. Ele foi vendido por 5 milhões de libras (R$ 30,7 milhões na época).

O português chegou como uma grande promessa aos Reds. O meio-campista atuou na equipe na temporada 2022/23, mas não conseguiu corresponder às expectativas. Durante sua passagem, foram 21 jogos e três gols.

O Liverpool terminou a temporada conquistando apenas a Supercopa da Inglaterra, no início da temporada, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Manchester City. No Campeonato Inglês, terminou na quinta colocação, ficando fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões de 2023/24. Na competição continental de 2022/23, foi eliminado pelo Real Madrid, após ser goleado por 5 a 2 em Anfield, na ida, e perder por 1 a 0 no Santiago Bernabéu.

Após uma temporada abaixo das expectativas, Fábio Carvalho foi emprestado ao Leipzig, da Alemanha, sem opção de compra. O português teve pouco espaço no elenco comandado por Marco Rose na época e somou 15 partidas, sem participações em gols.

Com poucas oportunidades, o empréstimo do português foi interrompido em janeiro de 2024, e ele acabou cedido novamente pelo Liverpool, desta vez ao Hull City, onde atuou até julho daquele ano. Foram 20 jogos, com nove gols e duas assistências.

Em agosto de 2024, Fábio Carvalho foi vendido ao Brentford por 27,5 milhões de libras (R$ 193 milhões na época). Em sua primeira temporada na equipe, disputou 24 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

Em 2025/26, o português passou por um momento difícil da carreira. Em novembro de 2025, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e retornou aos gramados em uma partida oficial pelo Brentford em setembro de 2026, quando marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Reading, pela Copa da Liga Inglesa. Desde então, soma seis jogos, sendo cinco como titular, e anotou três gols.