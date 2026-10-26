Vini Jr em campo para enfrentar o RB Leipzig - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr em campo para enfrentar o RB LeipzigOscar del Pozo / AFP

Publicado 26/10/2026 16:01 | Atualizado 26/10/2026 17:05

mais um ano com os brasileiros como coadjuvantes. Vini Jr, Marquinhos e Gabriel Magalhães foram os três finalistas do país, entre os homens, e ficaram longe do top 10, o que não acontecia desde 2021. premiação Bola de Ouro , entregue pelo jornal francês 'L'Equipe', teve. Vini Jr, Marquinhos e Gabriel Magalhães foram os três finalistas do país, entre os homens, e

O atacante do Real Madrid é o brasileiro mais bem posicionado na votação. Ainda assim, ficou apenas na 17ª colocação, bem atrás de seu companheiro Bellingham, na 11ª. Já o zagueiro do Arsenal ficou na 21º, mesmo campeão da Premier League e vice da Liga dos Campeões da temporada 2025/26.



Para completar o trio da seleção brasileira, o defensor do PSG, que conquistou o bicampeonato europeu, aparece apenas em 25º lugar. Já Raphinha, outro jogador de destaque no país e que atua pelo Barcelona, não ficou entre os 30 finalistas.



É raro a Bola de Ouro não ter um brasileiro entre os 10 melhores do mundo. Essa é apenas a sexta vez que isso acontece desde 1995, quando jogadores de fora da Europa passaram a ser incluídos. As outras foram em 2021, 2018, 2012, 2010 e 1995.

Já entre as mulheres, Lorena foi a única representante brasileira e ficou na 28ª colocação. Ela ainda concorre ao prêmio de melhor goleira do ano. O Flamengo também aparece na disputa de melhor clube do mundo.

Sobre o troféu Bola de Ouro de 2026



O tradicional prêmio entregue ao melhor jogador do mundo divulgou na tarde desta segunda-feira (26) os 20 jogadores que ficaram entre 11º e 30º lugares. Já o top 10 será conhecido na cerimônia oficial de entrega doi troféu, previsto para começar às 17h (de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra.



A escolha dos finalistas é feita por um júri formado por 100 jornalistas de países diferentes. Cada um escolhe o seu top 10 e, assim, os jogadores ganham uma pontuação de acordo com a posição escolhida.



As posições do Bola de Ouro entre 11º e 30º lugares



11) Bellingham - Real Madrid e Inglaterra



12) Cubarsí - Barcelona e Espanha



13) Hakimi - PSG e Marrocos



14) Vitinha - PSG e Portugal



15) Declan Rice - Arsenal e Inglaterra



16) Ferran Torres - PSG e Espanha



17) Vini Jr. - Real Madrid e Brasil



18) Marc Cucurella - Real Madrid e Espanha



19) João Neves - PSG e Portugal



20) Pacho - PSG e Equador



21) Gabriel Magalhães - Arsenal e Brasil



22) Lautaro Martínez - Inter de Milão e Argentina



23) Nuno Mendes - PSG e Portugal



24) Luis Díaz - Bayern de Munique e Colômbia



25) Marquinhos - PSG e Brasil



26) Upamecano - Bayern de Munique e França



27) Bruno Fernandes - Manchester United e Portugal



28) Quiñones - Al Qadsiah e México



29) Saliba - Arsenal e França



29) Sadio Mané - Al Nassr e Senegal