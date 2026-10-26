Vini Jr em campo para enfrentar o RB LeipzigOscar del Pozo / AFP

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Hugo Perruso
A premiação Bola de Ouro, entregue pelo jornal francês 'L'Equipe', teve mais um ano com os brasileiros como coadjuvantes. Vini Jr, Marquinhos e Gabriel Magalhães foram os três finalistas do país, entre os homens, e ficaram longe do top 10, o que não acontecia desde 2021.
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O atacante do Real Madrid é o brasileiro mais bem posicionado na votação. Ainda assim, ficou apenas na 17ª colocação, bem atrás de seu companheiro Bellingham, na 11ª. Já o zagueiro do Arsenal ficou na 21º, mesmo campeão da Premier League e vice da Liga dos Campeões da temporada 2025/26.
Para completar o trio da seleção brasileira, o defensor do PSG, que conquistou o bicampeonato europeu, aparece apenas em 25º lugar. Já Raphinha, outro jogador de destaque no país e que atua pelo Barcelona, não ficou entre os 30 finalistas.
É raro a Bola de Ouro não ter um brasileiro entre os 10 melhores do mundo. Essa é apenas a sexta vez que isso acontece desde 1995, quando jogadores de fora da Europa passaram a ser incluídos. As outras foram em 2021, 2018, 2012, 2010 e 1995.
Já entre as mulheres, Lorena foi a única representante brasileira e ficou na 28ª colocação. Ela ainda concorre ao prêmio de melhor goleira do ano. O Flamengo também aparece na disputa de melhor clube do mundo.
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Sobre o troféu Bola de Ouro de 2026

O tradicional prêmio entregue ao melhor jogador do mundo divulgou na tarde desta segunda-feira (26) os 20 jogadores que ficaram entre 11º e 30º lugares. Já o top 10 será conhecido na cerimônia oficial de entrega doi troféu, previsto para começar às 17h (de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra.
A escolha dos finalistas é feita por um júri formado por 100 jornalistas de países diferentes. Cada um escolhe o seu top 10 e, assim, os jogadores ganham uma pontuação de acordo com a posição escolhida.

As posições do Bola de Ouro entre 11º e 30º lugares

11) Bellingham - Real Madrid e Inglaterra

12) Cubarsí - Barcelona e Espanha

13) Hakimi - PSG e Marrocos

14) Vitinha - PSG e Portugal

15) Declan Rice - Arsenal e Inglaterra

16) Ferran Torres - PSG e Espanha

17) Vini Jr. - Real Madrid e Brasil

18) Marc Cucurella - Real Madrid e Espanha

19) João Neves - PSG e Portugal

20) Pacho - PSG e Equador

21) Gabriel Magalhães - Arsenal e Brasil

22) Lautaro Martínez - Inter de Milão e Argentina

23) Nuno Mendes - PSG e Portugal

24) Luis Díaz - Bayern de Munique e Colômbia

25) Marquinhos - PSG e Brasil

26) Upamecano - Bayern de Munique e França

27) Bruno Fernandes - Manchester United e Portugal

28) Quiñones - Al Qadsiah e México

29) Saliba - Arsenal e França

29) Sadio Mané - Al Nassr e Senegal