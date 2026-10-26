Cristiano Ronaldo está em pré-lista de Jorge Jesus - Patrícia de Mello Moreira/AFP

Cristiano Ronaldo está em pré-lista de Jorge JesusPatrícia de Mello Moreira/AFP

Publicado 26/10/2026 17:15

O atacante Cristiano Ronaldo, de 42 anos, pode voltar à seleção portuguesa na próxima Data Fifa. De acordo com informações da imprensa portuguesa, o nome do ídolo do Real Madrid está na pré-lista de Jorge Jesus para os próximos desafios da Liga das Nações, no próximo mês. Portugal enfrenta Dinamarca e País de Gales, nos próximos dias 14 e 17.

A federação portuguesa deseja que Cristiano Ronaldo esteja de volta nesta lista. Porém, os dirigentes terão que intermediar o conflito entre o camisa 7 e o técnico Jorge Jesus. No último dia 10, o presidente da Federação de Portugal, Pedro Proença, abordou a situação.

"Este é o momento da tranquilidade, da serenidade. Há uma grande vontade de termos o nosso capitão de volta. Haverá um processo disciplinar normal. As instâncias de forma independente irão avaliar. O que registamos neste momento é uma vontade, primeiro da FPF de ter o capitão rapidamente conosco, uma vontade já expressa do nosso selecionador nacional, que disse que desde que desportivamente esteja em condições teremos o nosso capitão conosco e algo fundamental: uma grande vontade de o nosso capitão voltar à seleção, espaço onde ele se diz, e muito bem, feliz", afirmou o dirigente em contato com repórteres durante um evento em Portugal.

Inicialmente, Cristiano Ronaldo foi punido com 30 dias de gancho e uma multa de 255 euros (R$ 1.446). A defesa do craque teria apresentado três argumentos para atenuar a penalização: histórico disciplinar, os serviços prestados ao futebol e os títulos conquistados com Portugal.

Os responsáveis pelo julgamento acataram os pedidos de Cristiano Ronaldo e reduziram pela metade a pena que haviam decidido. De acordo com o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa, o craque poderia pegar até seis meses de suspensão e ser obrigado a pagar multa de até 1000 euros (R$ 5.640), mas acabou pegando uma punição mais branda.

Entenda o caso

Cristiano Ronaldo entrou em atrito com o técnico Jorge Jesus após ficar no banco de reservas durante a vitória sobre a Noruega por 2 a 1, no dia 27 de setembro, em Oslo. O craque português não ficava fora de um jogo desde 8 de junho de 2024, quando foi relacionado e não jogou contra a Croácia. Desde então, ele entrou em campo em todos os 28 jogos.



Incomodado com a situação, Cristiano Ronaldo ficou fora dos últimos dois treinos de Portugal. O craque conversou com o técnico Jorge Jesus em Copenhague, antes do treino do dia 29, na véspera da partida contra Dinamarca. O jogador tomou café, mexeu no celular e, logo depois, deixou o campo e retornou ao hotel onde a delegação está concentrada.

A questão sobre o espaço de Cristiano Ronaldo nesta nova fase da seleção portuguesa já foi discutida entre os dois. O aviso é de que ele não terá privilégios e que sua presença no time titular não será garantida apenas pelo nome. Durante a entrevista coletiva, Jorge Jesus tentou minimizar a situação. Horas depois, o jogador anunciou que estava se retirando da delegação.